Copacabana se convierte en el epicentro de las protestas contra la «PEC del Blindaje» y la amnistía del 8 de enero

Miles de personas se movilizan en Río, con la música como bandera, para rechazar la impunidad a los responsables del asalto a los tres poderes y la reforma que debilita la Justicia

Sylvia Colombo

Rio de Janeiro

El pasado domingo, miles de personas se concentraron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro sobre las 14:00 horas, en una jornada de movilizaciones convocadas a toda prisa por las frentes Povo Sem Medo y Brasil Popular —vinculadas a PSOL y ... PT— y que se extendieron a decenas de ciudades. El foco, sin embargo, estuvo en Río, donde la protesta sumó un tramo musical y la presencia de referentes de la canción brasileña como Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso, convertidos en rostro cultural de la convocatoria.

