La contrainteligencia checa desmantela una red de espionaje bielorrusa en Europa

Había logrado infiltrarse en varios países europeos y buscaba influir en decisiones políticas y militares en Europa Central

Von der Leyen sugiere la construcción de un «muro de drones» para reforzar la defensa europea

El presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko, un líder títere a las órdenes de Putin
El presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko, un líder títere a las órdenes de Putin REUTERS
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Buena parte de las operaciones de cooperación internacional en el flanco oriental de la OTAN en materia de seguridad pueden haber estado expuestas a una red de espías bielorrusos desmantelada por los servicios de contrainteligencia de la República Checa y supervisada por Eurojust. ... El exsubdirector del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Moldavia (SIS), agente del KGB bielorruso, recopilaba a través de esta red y entregaba información secreta de Estado, incluyendo datos sensibles sobre seguridad y defensa.

