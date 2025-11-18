El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de Trump para Gaza

Donald Trump se anotó este lunes una decisiva victoria diplomática en sus esfuerzos para una paz duradera en Oriente Próximo: el Consejo de Seguridad, el órgano de poder de la ONU, dio un espaldarazo al plan de su plan para Gaza, que incluye el ... despliegue de una fuerza militar internacional y el establecimiento de un Consejo de Paz para actuar como gobierno de transición en el territorio palestino.

El Consejo votó una resolución impulsada por EE.UU. que sigue los términos del histórico acuerdo de paz mediado por la Administración Trump y varios países árabes entre Israel y Hamás el mes pasado. La resolución estadounidense salió adelante con mucha fuerza en la sesión celebrada en la sede en Nueva York de la organización internacional: 13 votos a favor y solo dos abstenciones, la de Rusia -que amagó con una resolución alternativa- y la de China.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad son las únicas de la ONU que tienen poder vinculante y su incumplimiento puede deparar sanciones.

«Enhorabuena al mundo por la votación increíble en el Consejo de Seguridad de la ONU», celebró Trump tras la sesión en Nueva York. El presidente de EE.UU. adelantó que será él quien presida el Consejo de Paz que establece la resolución y que «incluirá alos líderes más poderosos y respetados del mundo».

El texto de la resolución da su apoyo al plan de '20 pasos' diseñado por Trump, en el que su primera fase fue el alto el fuego, de liberación de rehenes y prisioneros y de repliegue militar israelí en Gaza .

El documento de la ONU crea ahora un mandato para la segunda fase, la más compleja, que busca una paz a largo plazo, la reconstrucción de Gaza, su transición gubernamental, el desarme de Hamás y, en un horizonte más lejano, la posibilidad de la creación de un estado palestino.

EE.UU. ha defendido esta resolución que apadrina su plan como la única posibilidad de que la guerra no regrese a Gaza, después de que el alto el fuego se haya visto sacudido por episodios de violencia tras el regreso de Hamás al control de la Franja.

La resolución impone que las fuerzas internacionales de estabilización (ISF, en sus siglas en inglés) trabajarán en cooperación con las fuerzas de seguridad de Israel y de Egipto, el país con el que Gaza tiene frontera, en su flanco sur.

Trump ha defendido en las últimas semanas que varios países se han ofrecido a formar parte del ISF, aunque no ha habido detalles concretos sobre quiénes serán los integrantes definitivos. Entre quienes apuntan a integrarlo están Egipto, Indonesia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El texto también incluye la creación de una fuerza policial palestina.

En el caso del Gobierno de transición, estará estructurado a través de ese Consejo de Paz, en el que se presume que el propio Trump ostentará la presidencia. En él, el papel protagonista lo tendrán un grupo de tecnócratas palestinos con asesoramiento de países árabes y, quizá, figuras internacionales como el exprimer ministro británico Tony Blair. El texto aprobado en la ONU incluye la participación del Banco Mundial para la creación de un fondo de reconstrucción de la Franja.

«Esta será una de las aprobaciones más importantes de la historia de las Naciones Unidas, llevará a la paz en todo el mundo, y es un momento verdaderamente histórico», dijo Trump en su mensaje, que trata de dejar de lado las dificultades que tendrá el proceso.

Porque el principal problema que tendrá la implementación de la resolución no vendrá de la comunidad internacional, sino de los dos grandes protagonistas del conflicto: Hamás e Israel.

El texto de la resolución detalla que el ISF trabajará en el «decomiso permanente de armamento de grupos armados no estatales», en una alusión evidente a Hamás. El grupo terrorista palestino, sin embargo, nunca ha dicho que esté a favor de dar el paso del desarme. Y, poco antes de la votación, dejó clara su oposición.

En un comunicado firmado junto a otros grupos palestinos, se opuso al despliegue del ISF porque «abriría el camino a una dominación externa sobre la decisión nacional palestina». También rechaza de forma frontal el desarme porque «viola el derecho a la resistencia», mientras no frena la ocupación israelí.

Nada más producirse la votación, el grupo terrorista se opuso al texto aprobado: «La resolución impone un mecanismo de tutoría internacional que nuestro pueblo y sus facciones rechazan», reaccionó y defendió que el encargo al ISF de desarmar a Hamás le quita «neutralidad» y le convirtió en una «parte del conflicto favorable a la ocupación israelí».

El texto también se rechaza por parte de Israel

Pero el texto también se rechaza por parte de Israel. Tras una intensa negociación con los palestinos y socios árabes, el texto estadounidense incluye una mención a conseguir un «camino creíble» para la creación de un Estado palestino.

Esa es una posibilidad a la que el primer ministro israel, Benjamin Netanyahu, se opone con rotunidad y las facciones más extremistas de su Gabinete han amenazado con romper el Gobierno si se acepta un plan con cualquier mención hipotética de un estado palestino.