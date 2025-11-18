Suscribete a
ABC Premium

El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de Trump para Gaza

El Consejo votó una resolución impulsada por EE.UU. que sigue los términos del histórico acuerdo de paz mediado por la Administración Trump y varios países árabes entre Israel y Hamás el mes pasado

Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de Trump para Gaza
El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de Trump para Gaza REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump se anotó este lunes una decisiva victoria diplomática en sus esfuerzos para una paz duradera en Oriente Próximo: el Consejo de Seguridad, el órgano de poder de la ONU, dio un espaldarazo al plan de su plan para Gaza, que incluye el ... despliegue de una fuerza militar internacional y el establecimiento de un Consejo de Paz para actuar como gobierno de transición en el territorio palestino.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app