El Congreso da luz verde a la desclasificación de los documentos de Epstein, entre críticas a Trump

Decenas de esas mujeres lo celebraron por la mañana, en una comparecencia delante del Capitolio de Washington, donde los legisladores por fin dieron el paso que han exigido durante año

Epstein alardeaba en sus correos de que podía «tumbar a Trump»

Protestas en el exterior del Capitolio exigiendo que se desclasifiquen los archivos de Epstein
Protestas en el exterior del Capitolio exigiendo que se desclasifiquen los archivos de Epstein efe
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El culebrón de Jeffrey Epstein ha vivido este martes un episodio decisivo y muy esperado por las decenas de mujeres que sufrieron los crímenes del malogrado financiero neoyorquino cuando eran jóvenes, muchas de ellas menores: la Cámara de Representantes votó a favor de la ... desclasificación de todos los documentos vinculados a las investigaciones sobre Epstein en manos del Departamento de Justicia y del FBI.

