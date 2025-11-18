El Congreso da luz verde a la desclasificación de los documentos de Epstein, entre críticas a Trump

El culebrón de Jeffrey Epstein ha vivido este martes un episodio decisivo y muy esperado por las decenas de mujeres que sufrieron los crímenes del malogrado financiero neoyorquino cuando eran jóvenes, muchas de ellas menores: la Cámara de Representantes votó a favor de la ... desclasificación de todos los documentos vinculados a las investigaciones sobre Epstein en manos del Departamento de Justicia y del FBI.

Fue casi por unanimidad en la Cámara Baja -solo un voto en contra-, después de que Donald Trump cambiara de opinión al respecto y pidiera a los republicanos que votaran a favor. Los aliados en el Congreso de Trump, que insiste en que la trama Epstein es una «farsa» demócrata, han bloqueado un paso así durante meses. Pero una pequeña revuelta de díscolos trumpistas y las revelaciones sobre la relación entre Trump y Epstein de la semana pasada han cambiado la situación. Ahora, el asunto irá al Senado y, finalmente, al escritorio del presidente en el Despacho Oval.

Decenas de esas mujeres lo celebraron por la mañana, en una comparecencia delante del Capitolio de Washington, donde los legisladores por fin dieron el paso que han exigido durante años. Junto a ellas, comparecieron los tres diputados más implicados en su causa: el demócrata Ro Khanna y los republicanos Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie.

Noticia Relacionada Trump cierra grietas entre los republicanos y apoya ahora publicar los papeles de Epstein Javier Ansorena Ante las críticas internas, el presidente ordena votar a favor de que se desclasifiquen los documentos

Los dos últimos forman parte de ese minúsculo grupo de republicanos que se han enfrentado al presidente de EE.UU. y jefe absoluto de su partido, Donald Trump. Lo han hecho también en otros asuntos -como el reciente cierre gubernamental y las negociaciones presupuestarias-, pero la disputa ha sido virulenta en lo relativo a Epstein, un asunto de gran sensibilidad política para Trump, que fue amigo durante años del pedófilo.

Cambio de opinión

El volantazo de Trump se produjo tras los acontecimientos de la semana pasada. Los demócratas de la Cámara Baja revelaron correos electrónicos de Epstein en los que aseguraba que Trump «pasó horas» con una de sus víctimas; también decía que, aunque no participó en abusos o agresiones sexuales, «sabía todo lo de las chicas». Trump, que fue cercano a Epstein en la década de 1990 y comienzos de los 2000, cuando el financiero traficaba y abusaba sexualmente de decenas de mujeres, ha mantenido siempre que ni se implicó ni conocía las fechorías de sus amigos.

Trump ha contado hasta ahora con el apoyo de los líderes republicanos en la Cámara Baja. En especial, de su presidente, Mike Johnson, que evitó votaciones impulsadas por los demócratas en verano y que ha obstruido el proceso «durante cuatro meses», como le acusó Massie, rodeado de víctimas.

El giro de Trump no ha cerrado el enfrentamiento contra los díscolos de su partido. En especial, contra Taylor Greene, que fue seguidora acérrima, que es devota del mensaje populista de 'America First' ('EE.UU. primero) y a la que Trump ahora llama «traidora».

«Un traidor es un estadounidense que sirve a países extranjeros en su propio interés», dijo Taylor Greene sobre Trump, que poco después del acto recibía en la Casa Blanca al Príncipe saudí Mohammed bin Salman, al que la inteligencia estadounidense acusó de estar detrás del secuestro y descuartizamiento de un periodista opositor residente en Washington. «Un patriots es un estadounidense que sirve a EE.UU. y a estadounidenses como las mujeres que están detrás mío», apostilló.

Las víctimas de Epstein tomaron el micrófono, contaron sus historias, condenaron la obstrucción a los esfuerzos por saber toda la verdad sobre el pedófilo y su entorno de contactos poderosos y exigieron a los diputados que votaran a favor.

«Yo te voté, tu comportamiento en este asunto ha sido una vergüenza nacional», dijo a Trump una de esas víctimas, Jena-Lisa Jones, que fue objeto de los abusos de Epstein cuando tenía 14 años. Durante la pasada campaña presidencial, Trump y sus aliados prometieron transparencia total sobre Epstein, al mismo tiempo que alimentaban teorías conspiradoras sobre la muerte del financiero, que se suicidó en 2019 en una celda de Nueva York a la espera de juicio. Pero, una vez en la Casa Blanca, Trump y su Departamento de Justicia no han cumplido esas promesas y han obstaculizado esfuerzos para sacar a la luz documentos del caso.

«Esto ha sido una de las cosas más destructivas para MAGA», dijo Taylor Greene en referencia al movimiento político trumpista, 'Make America Great Again' ('Hacer a EE.UU. grande otra vez'). «Ver al hombre que apoyamos en tres elecciones, por el que la gente estuvo de pie durante horas, durmiendo en coches, para ir a sus mítines, que peleó por la verdad y la transparencia y para fiscalizar a un gobierno corrupto… Y ver que esto se ha convertido en una pelea que ha partido a MAGA».

Proteger amigos y donantes

Todo este complicado proceso legislativo y político podría haberse ahorrado si el presidente hubiera querido: le hubiera bastado ordenar esa desclasificación de forma directa al Departamento de Justicia. Preguntado por qué Trump no ha dado ese paso, Massie contestó: «Creo que trata de proteger a amigos y donantes», en referencia a los nombres que pueden emerger de los documentos en poder del Gobierno.

La misma pregunta fue lanzada después a Trump en el Despacho Oval, durante la visita del Príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman. No la respondió, insultó a la reportera que lo preguntó -«eres una persona horrible y una periodista horrible»- e insistió en que todo el asunto Epstein es una «farsa» demócrata y que de quienes hay que hablar es de otros amigos del financiero, como el expresidente Bill Clinton o el que fuera su secretario del Tesoro, Lawrence Summers.