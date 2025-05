Conflicto India-Pakistán, en directo: ataques en la frontera, número de muertos y bombardeos hoy

Sigue en directo la última hora sobre el conflicto entre la India y Pakistán en la disputa fronteriza en Cachemira

Pakistán, sin embargo, ha rechazado estas afirmaciones. El ministro de Defensa, Khawaja Asig, ha asegurado que los impactos se han producido en áreas civiles, mientras que el ministro de Exteriores Muhammad Ishaq Dar ha cifrado sus consecuencias en ocho muertos civiles, dos de ellos niños, y 35 heridos. «Este acto atroz de agresión no quedará impune», ha advertido el primer ministro Shehbaz Sharif, quien ha adelantado que Pakistán responderá «en el momento y el lugar de su elección».

Esta ofensiva, bautizada como «Operación Sindoor», ha golpeado nueve localizaciones diseminadas tanto en la parte de Cachemira bajo control paquistaní como en zonas fronterizas del propio Pakistán. Según India, se ha tratado de «acciones focalizadas, mesuradas y de naturaleza no escalatoria» contra «infraestructura terrorista».

El primer ministro Narendra Modi emitió entonces una airada amenaza, proclamando que India perseguiría «hasta los confines de la Tierra» a los organizadores y ejecutores, quienes «recibirán un castigo que superará todo lo que puedan imaginar». Su dedo iracundo señalaba, de manera implícita, a Pakistán. India no ha culpabilizado de manera formal a ninguna organización en concreto, aunque su policía ha alegado que dos de los cinco terroristas eran ciudadanos paquistaníes. La guerrilla separatista islámica Frente de Resistencia se ha atribuido en redes sociales la autoría del atentado. Pakistán negó involucración alguna en los hechos, pero eso no frenó la reacción inmediata.

Tanto India como Pakistán controlan sectores opuestos de Cachemira desde la partición que siguió a la retirada colonial del Reino Unido en 1947, aunque ambos reclaman para sí la totalidad de un territorio por el que han ido dos veces a la guerra, en 1947 y en 1967 –también por Bangladés en 1971–. En décadas recientes, no obstante, el enfrentamiento se ha manifestado en forma de terrorismo.

Una alto cargo de seguridad de la India, que pidió no ser identificado, dijo a AFP que tres aviones de combate indios se estrellaron en territorio indio.