Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para las testificales de periodistas que publicaron la información del caso de González Amador

Un conductor bebido y drogado atropella a varias personas en la isla francesa de Olerón al grito de 'Alá es grande'

El ministro de Interior, Laurent Núñez, ha confirmado que el atacante ha sido detenido y se ha abierto una investigación. Hay, al menos, tres heridos de gravedad

Detenida una mujer por el atropello que dejó en coma y con una pierna amputada a un exjugador del Bournemouth e hijo de una estrella del Tottenham

Un conductor bebido y drogado atropella a varias personas en la isla francesa de Olerón al grito de &#039;Alá es grande&#039;
David Sánchez de Castro

David Sánchez de Castro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos diez personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un conductor en la isla francesa de Oleron, en la costa atlántica. Según las primeras informaciones, el atacante ha sido arrestado y ha dado positivo en alcohol y ... drogas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app