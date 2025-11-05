Un conductor bebido y drogado atropella a varias personas en la isla francesa de Olerón al grito de 'Alá es grande'

Al menos diez personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un conductor en la isla francesa de Oleron, en la costa atlántica. Según las primeras informaciones, el atacante ha sido arrestado y ha dado positivo en alcohol y ... drogas.

Laurent Núñez, ministro de Interior, ha informado en X sobre el incidente: «Esta mañana, un conductor atropelló a varios peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus-d'Oléron. Dos víctimas se encuentran en estado crítico y otras tres resultaron heridas. El conductor fue detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación. A petición del Primer Ministro, voy a dirigirme allí», ha señalado.

La Gendarmería francesa apunta a un atropello intencionado, y según los primeros testigos, citados en 'Le Parisien', el atacante gritó 'Alá es grande' en el momento del incidente. Una vez detenido por los agentes, encontraron dentro del coche varias bombonas de gas que no llegaron a explotar pero que sí estaban ardiendo parcialmente.

Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le conducteur a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation, indique le parquet de La Rochelle pic.twitter.com/2uBn5yRnRY — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

El alcalde de Saint Pierre de Oleron, Christope Sueur, ha asegurado que el hombre tiene unos 30 años, es de nacionalidad francesa y reside en la localidad de La Cotinière, un pequeño pueblo de la costa oeste de la isla. «Es conocido por sus numerosos comportamientos problemáticos, especialmente debido al consumo habitual de drogas y alcohol», señaló el edil a Le Parisien, que también confirmó que el detenido no estaba en la lista de seguidos por posible radicalización.

La fiscalía de La Rochelle ha abierto una investigación por intento de homicidio. Los responsables de llevarla a cabo será la sección de investigación de Poitiers y cuenta con el apoyo de las brigadas de Rochefort y La Rochelle.