Condenan en Colombia a 21 años de prisión a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Según precisó la Fiscalía colombiana en un comunicado, Mora «aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio» ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital colombiana.
El detenido deberá cumplir 21 años de prisión por «los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas conductas agravadas», añadió la información. La Fiscalía detalló que Mora condujo un vehículo y lo puso a disposición para el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el crimen, además de trasladar a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.
A Mora le ofrecieron cinco millones de pesos (unos 1.300 dólares) por su participación en el plan criminal, según indicó el organismo investigador. Por este caso han sido detenidas 7 personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político y quien fue sancionado el pasado 27 de agosto con 7 años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña electoral y ha reavivado los temores de que Colombia repita episodios de violencia política como los de la campaña de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
