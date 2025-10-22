Suscribete a
ABC Premium

Condenan en Colombia a 21 años de prisión a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía detalla que condujo un vehículo y lo puso a disposición para el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el crimen

El atentado contra Miguel Uribe devuelve a Colombia al abismo de la violencia política

El senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes en ABC durante una entrevista
El senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes en ABC durante una entrevista isabel permuy

EFE

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un juez colombiano condenó este martes a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por su participación en el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en ... un atentado en Bogotá.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app