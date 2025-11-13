Suscribete a
Un condenado a pena de muerte recibe clemencia en el último minuto en EE.UU.

Un hombre de Oklahoma que iba ser ejecutado por un asesinato cometido en 2002, se ha salvado tras una decisión en el último minuto del gobernador del estado, aunque continuará en prisión perpetua

Tremane Wood, condenado por un asesinato en Oklahoma en el 2002
Tremane Wood, condenado por un asesinato en Oklahoma en el 2002

Un hombre de Oklahoma que iba ser ejecutado este jueves por un asesinato cometido en 2002, se salvó tras una decisión de último minuto del gobernador del estado, aunque continuará en prisión perpetua.

Tremane Wood, de 46 años, debía recibir una inyección letal a las ... 10.00 horas locales (16.00 GMT) en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, Estados Unidos, por el asesinato de Ronnie Wipf, de 19 años, durante un robo.

