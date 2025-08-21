Condenado un miembro de la Armada estadounidense por espionaje a favor de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a las tropas a bordo del USS Wasp (LHD 1) en Yokosuka

Un tribunal federal en California declaró culpable a Jinchao Wei, marinero de la Marina de Estados Unidos, por entregar información militar secreta a un agente de inteligencia chino. El joven, de 25 años, enfrentó cargos de espionaje, conspiración y exportación ilegal de datos clasificados relacionados con embarcaciones de la Flota del Pacífico.

Las investigaciones revelaron que Wei, también conocido como Patrick Wei, proporcionó detalles sobre el USS Essex el barco en el que estaba destinado y otros buques de guerra. A cambio, recibió más de 12.000 dólares durante un período de 18 meses, tras ser contactado en 2022 a través de redes sociales por un supuesto entusiasta naval, que en realidad era un oficial de inteligencia de la República Popular China.

Entre el material entregado se encontraban fotografías, videos, ubicaciones

El marinero, ciudadano estadounidense naturalizado, tenía autorización para acceder a información sensible y utilizó aplicaciones encriptadas, además de dispositivos electrónicos proporcionados por su contacto, para mantener las comunicaciones en secreto. Entre el material entregado se encontraban fotografías, videos, ubicaciones de barcos y descripciones sobre sistemas defensivos.

Wei fue detenido en agosto de 2023 al presentarse a trabajar en el barco de asalto anfibio. De ser condenado en la fase de sentencia prevista para el 1 de diciembre, podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

El caso salió a la luz junto con el de otro militar, el suboficial Wenheng Zhao, quien fue arrestado y sentenciado previamente por entregar información clasificada a China, incluido material sobre maniobras militares y sistemas de radar en Japón.