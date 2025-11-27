Suscribete a
ABC Premium

Condenado el expresidente peruano Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por intento de golpe de Estado

La Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena al considerar que no concretó sus intenciones

Perú encarcela por corrupción a Martín Vizcarra y suma ya cuatro expresidentes en prisión al mismo tiempo

El expresidente peruano Pedro Castillo
El expresidente peruano Pedro Castillo EFE
Paola Ugaz

Paola Ugaz

Corresponsal en Lima

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El expresidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión. La sentencia ha sido dictada por la sala del Poder Judicial situada en el recinto ... de Barbadillo, donde se encuentra la cárcel para exmandatarios que fue inaugurada por el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app