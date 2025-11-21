Suscribete a
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

Condenado un exeurodiputado británico a más de 10 años de cárcel por aceptar sobornos de Rusia

Nathan Gill ha sido sancionado por ocho cargos de soborno desde diciembre de 2018 a julio de 2019 mientras ejercía como miembro de la antigua formación de Farage, el Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP)

Los eurodiputados británicos se despiden y sus escaños se distribuirán entre los 27 países miembros

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El exeurodiputado del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y ex líder de Reform UK en Gales, Nathan Gill, llega a la audiencia de sentencia en el Old Bailey, el tribunal penal central de Gran Bretaña, en Londres
El exeurodiputado del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y ex líder de Reform UK en Gales, Nathan Gill, llega a la audiencia de sentencia en el Old Bailey, el tribunal penal central de Gran Bretaña, en Londres

El antiguo líder del ultranacionalista partido británico Reform UK en Gales, Nathan Gill, ha sido condenado este viernes a diez años y medio de cárcel tras declararse culpable por difundir propaganda rusa a cambio de dinero.

Gill ha sido condenado por ocho cargos de ... soborno desde diciembre de 2018 a julio de 2019 mientras ejercía como eurodiputado de la antigua formación de Farage, el Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).

