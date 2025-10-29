Suscribete a
Condenado a 21 años de prisión el atacante de una mezquita en Noruega hace seis años

El nuevo juicio que ha tenido lugar después de que un experto pusiera en duda su estado mental tras asesinar a su hermanastra

El atacante de la mezquita noruega llevaba una cámara con la que pretendía grabar la masacre

El Tribunal de Distrito de Oslo ha condenado este miércoles a 21 años de prisión al atacante de una mezquita en Noruega hace seis años y el asesinato de su hermanastra, en un nuevo juicio que ha tenido lugar después de que un experto pusiera ... en duda su estado mental durante el momento del crimen.

