Condenadas a cadena perpetua once personas por el incendio de un hotel en Turquía que dejó 78 muertos

Un tribunal de Turquía ha condenado a cadena perpetua a once personas a cadena perpetua por el incendio de un hotel en una estación de esquí situada en la ciudad de Bolu, que tuvo lugar en enero y en el que murieron 78 personas, ... incluidos 34 niños, mientras que 137 resultaron heridas.

Entre los condenados a cadena perpetua se encuentra el propietario del hotel, el gerente y varios miembros de la junta directiva, así como el vicealcalde de Bolu y el jefe de Bomberos en funciones por «probable asesinato premeditado» por la muerte de los 34 niños y han recibido años adicionales por los otros 44 fallecimientos.

El propietario del hotel, Halit Ergul, ha culpado a las autoridades de no comunicarle las deficiencias en el edificio, argumentando que el Ministerio de Cultura y Turismo es la institución encargada de inspeccionar su alojamiento en materia de seguridad: «Me resulta imposible detectar las deficiencias que ellos no vieron durante las inspecciones», según recoge la agencia de noticias Anatolia.

El 21 de enero se declaró un incendio en Hotel Grand Kartal situado en la estación de esquí de Kartalkaya que provocó la muerte de 78 personas, causando una gran indignación en Turquía. Las primeras conclusiones apuntaron a que se incumplieron todas las medidas de prevención.