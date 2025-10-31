Suscribete a
La ONU vota a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

Condenadas a cadena perpetua once personas por el incendio de un hotel en Turquía que dejó 78 muertos

Entre los condenados se encuentra el propietario del hotel, el gerente y varios miembros de la junta directiva, así como el vicealcalde de Bolu y el jefe de Bomberos en funciones por «probable asesinato premeditado» por la muerte de los 34 niños

Un tribunal de Turquía ha condenado a cadena perpetua a once personas a cadena perpetua por el incendio de un hotel en una estación de esquí situada en la ciudad de Bolu, que tuvo lugar en enero y en el que murieron 78 personas, ... incluidos 34 niños, mientras que 137 resultaron heridas.

