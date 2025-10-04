Suscribete a
Las comunidades judías instan a marcharse de Alemania por miedo a la impunidad de la violencia antisemita

El presidente de los judíos de Tubingia, Reinhard Schramm, alerta de que «los tiempos en que solo nos insultaban verbalmente han terminado y ahora llega la violencia física»

Estalla la violencia antisemita con dos muertos en el Reino Unido

Manifestantes propalestinos protestan en Berlín contra la interceptación de la Flotilla de Gaza
Manifestantes propalestinos protestan en Berlín contra la interceptación de la Flotilla de Gaza REUTERS
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La comunidad judía alemana percibe un aumento alarmante de la impunidad de la violencia antisemita y dos hechos concretos parecen estar marcando un punto de inflexión. El pasado 26 de septiembre, un estudiante de 24 años fue atacado por llevar un collar con una ... estrella de David en el transporte público de Erfurt. A la vista de todos y sin que nadie reaccionase, el perpetrador tumbó y pateó varias veces en el costado a la víctima, un joven estudiante de la Universidad Friedrich Schiller. Después huyó sin que la Policía hubiera podido dar con él.

