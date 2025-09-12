Comienzan las maniobras en Bielorrusia: «No permitiremos que Polonia nos intimide»

De madrugada han arrancado las maniobras Zapad-2025 en Bielorrusia. Aviones de reconocimiento y bombarderos estratégicos en simulacros de ataque han comenzado a sobrevolar la zona del corredor de Suwalki, uno de los puntos más vulnerables de la OTAN. Aunque el Ministerio ... de Defensa ruso no ha publicado una lista oficial completa, fuentes militares y de inteligencia occidentales han identificado varios modelos clave desplegados, como los Su57,Su34, Su-35S y Su-30SM, los MiG-31BM.

Rusia y Bielorrusia han movilizado también tanques T-90 y T-80 en ejercicios de combate terrestre, incluyendo simulaciones de recuperación de territorios ocupados. Por las carreteras bielorrusas están siendo transportados sistemas de misiles Iskander y el nuevo misil hipersónico Oreshnik, capaz de portar ojivas nucleares.

Por mar han sido desplegadas fragatas clase Admiral Gorshkov, equipadas con misiles hipersónicos Zircon y sistemas de defensa aérea Poliment-Redut, como parte de la Flota del Norte rusa, y fragatas clase Neustrashimy, que operan principalmente en el mar Báltico y están diseñadas para guerra antisubmarina y defensa aérea. También fragatas clase Grigorovich, unidades de la Flota del Mar Negro trasladadas temporalmente al Báltico y armadas con misiles Kalibr y sistemas de guerra electrónica. El inspector general de la Bundeswehr alemana, Carsten Breuer, ha confirmado que 13.000 soldados bielorrusos y otros 30.000 rusos participan en estas maniobras, que se prolongarán hasta el 16 de septiembre. Polonia se mantiene en máxima alerta, con 40.000 soldados desplegados de forma preventiva en la frontera. «No permitiremos que Polonia nos intimide», ha declarado esta mañana el presidente bielorruso, Alexander Lukaschenko, una de los más cercanos aliados de Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que los ejercicios militares se llevarán a cabo en campos de entrenamiento alejados de las fronteras de la OTAN, para no provocar un aumento de la tensión. La edición anterior, Zapad 2021, resultó ser parte de los preparativos del ejército ruso para una invasión a gran escala de Ucrania. En Polonia y Lituania, en respuesta al Zapad-25, también se están llevando a cabo las maniobras militares Iron Defender y Perkun's Thunder, con la participación de unidades del ejército polaco y países aliados.

El coordinador de los servicios especiales, Tomasz Siemoniak, ha declarado que Polonia «cuenta con las provocaciones» y ha defendido que el cierre de los cruces fronterizos en la frontera polaco-bielorrusa, durante el tiempo que duren los ejercicios militares, es una reacción a la política agresiva de Bielorrusia hacia Polonia. «Esto incluye además lo que está sucediendo en la frontera, la agresión híbrida, empujar a los migrantes hacia el lado polaco», ha dicho. Según Siemoniak, los servicios bielorrusos participan en este tráfico de personas y lo apoyan activamente. Rusia, sin embargo, está pidiendo a Varsovia que reconsidere su decisión de cerrar la frontera con Bielorrusia lo antes posible, según Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú, que ha calificado la decisión como un «paso de confrontación» y una «mayor escalada». «Es obvio que los pasos de confrontación tomados por las autoridades polacas están subordinados a un objetivo, la justificación de la política de una mayor escalada de tensiones en el centro de Europa», ha dicho Zakharova, «las acciones unilaterales de Polonia causarán graves daños a sus socios internacionales, que utilizan la frontera polaco-bielorrusa con fines comerciales». Además de Polonia, letonia y Lituania han cerrados sus fronteras en coincidencia con las maniobras militares Zapad.

Polonia teme que, durante los ejercicios militares, se produzcan incidentes o errores que vuelvan a suponer una violación de su seguridad, después de la incursión de 19 drones rusos del pasado miércoles. Alemania ha duplicado de dos a cuatro el número de cazas Eurofighter estacionados en Polonia y Francia ha enviado también refuerzos. «En relación con la incursión de drones rusos en el territorio de Polonia, he decidido movilizar tres cazas Rafale para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco junto con nuestros aliados de la OTAN», ha anunciado Emmanuel Macron tras una conversación con el primer ministro polacoDonald Tusk. «La seguridad del continente europeo es nuestra prioridad absoluta. No sucumbiremos a la creciente intimidación de Rusia», justificó.

El portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha confirmado por su parte que Alemania aumentará e intensificará las actividades en el campo de la vigilancia del espacio aéreo polaco por parte de sus aviones de combate hasta el 30 de septiembre, una decisión que podrá fácilmente extenderse hasta el 31 de diciembre.

Militares y analistas de la OTAN consideran que Zapad-2025 es una demostración de fuerza que podría encubrir preparativos para acciones más agresivas, como ocurrió antes de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Harri Ohra-aho, jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Finlandia, ha advertido sobre posibles ataques cibernéticos y operaciones híbridas durante las maniobras, señalando que Rusia podría usar Zapad-2025 como plataforma para acciones encubiertas.