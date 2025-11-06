Suscribete a
Comienza el juicio contra Cristina Kirchner, acusada de la trama de corrupción más grande de la historia argentina

En un juicio con 87 imputados, la expresidenta, actualmente cumpliendo una pena de seis años en arresto domiciliario, está acusada de asociación ilícita y sobornos. Podría ser condenada a otros 12 años de cárcel

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su vivienda donde cumple condena por corrupción en arresto domiciliario
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

«No tengo miedo, la historia pondrá las cosas en su lugar». Con esta frase se refería la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al juicio iniciado este jueves en Argentina, que la sienta de nuevo en el banquillo de los acusados. La exmandataria, desde ... su prisión domiciliaria, se enfrenta a un nuevo proceso judicial por sobornos. Se trata de la Causa de los Cuadernos, en la que también están imputados exfuncionarios de su Gobierno y más de 60 empresarios. En total 87 personas.

