Reino Unido y Colombia suspenden el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los bombardeos en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado este martes «suspender» el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Washington como respuesta a los bombardeos contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Reino Unido tampoco compartirá información de inteligencia ... con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no convertirse en cómplice de estos bombardeos.

Petro califica los ataques ordenados por su homólogo estadounidense, Donald Trump, como «ejecuciones extrajudiciales» que suman 20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos. «Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses», anunció Petro en la red social X. El mandatario izquierdista mantiene una tensa relación con Estados Unidos desde que Trump asumió su segundo periodo presidencial en enero.

En medio de la escalada diplomática, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro y de varios de sus funcionarios. El gobierno estadounidense también anunció en octubre el retiro de ayudas financieras al país sudamericano para la lucha antidrogas.

La decisión de detener el intercambio de inteligencia con Estados Unidos «se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas», agregó el mandatario. La incursión militar estadounidense en aguas internacionales aumentó la presión sobre Venezuela, que considera los ataques cerca de sus costas como una excusa para derrocar al presidente Nicolás Maduro, al que Washington y otros gobiernos no reconocen tras su cuestionada reelección el año pasado.

La revelación de que Reino Unido no intercambará información de inteligencia con Estados Unidos supone una ruptura entre dos importantes aliados. Medio centenar de países rechazaron el domingo en una declaración conjunta el «uso de la fuerza» que contradice al derecho internacional, sin mencionar directamente a Estados Unidos.

Colombia, principal país exportador de cocaína

El documento fue suscrito durante una cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) celebrada en la ciudad costera de Santa Marta, con Petro como anfitrión. Colombia es el principal país exportador de cocaína en el mundo y cada año supera su propio récord de producción de esa droga, así como de la expansión territorial de los narcocultivos.

En la medición de la ONU más reciente, alcanzó las 2.664 toneladas de cocaína producidas. Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda.

Washington ha sido un histórico aliado militar de la nación sudamericana, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles. Estados Unidos es además el principal socio comercial de Colombia.