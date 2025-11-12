Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

Reino Unido y Colombia suspenden el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los bombardeos en el Caribe

Petro califica los ataques ordenados por su homólogo estadounidense, Donald Trump, como «ejecuciones extrajudiciales»

El portaaviones Gerald R. Ford llega al Caribe, entre el distanciamiento de socios de EE.UU. por los ataques a narcolanchas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado este martes «suspender» el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Washington como respuesta a los bombardeos contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Reino Unido tampoco compartirá información de inteligencia ... con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no convertirse en cómplice de estos bombardeos.

