Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Canciller Rosa Villavicencio: «Colombia no podría responder militarme si EE.UU. ataca Venezuela»

Durante su paso por Madrid, alertó de que si Trump lleva a cabo una ofensiva sobre el país vecino provocaría «una crisis humanitaria»

Las cuatro opciones de Trump para echar a Maduro de Venezuela

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, este miércoles en la Casa de América, en Madrid
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, este miércoles en la Casa de América, en Madrid efe
Susana Gaviña

Susana Gaviña

Madrid

Las relaciones entre Bogotá y Washington son tensas, muy tensas. Algo que se debe a una escalada de declaraciones entre Petro y Trump, quien tildó de «líder del narcotráfico» al presidente colombiano. Lo hizo después de cuestionar este los ataques contra narcolanchas realizados por ... el Gobierno estadounidense en el Caribe, y que después se trasladaron también al Pacífico.

