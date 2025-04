De «club de bebedores patrióticos» a peligroso grupo de odio: así son los Proud Boys que apoyan a Trump

Miami aumenta sus medidas de seguridad este martes ante la imputación del expresidente Donald Trump: en el día de su primera comparecencia por el caso de los documentos clasificados, están previstas protestas en la ciudad, donde se esperan hasta 50.000 manifestantes, según informa Europa Press, que cita medios internacionales.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, se ha mostrado confiado en declaraciones a medios internacionales en que «será pacífico»: «Vamos a tener las fuerzas adecuadas necesarias para asegurarlo», ha apuntado.

Además, según ha informado Manuel Morales, el jefe de Policía, no se va a perimetrar la zona, lo que permitirá que los manifestantes puedan moverse libremente por el edificio, aunque las autoridades «estarán listas» para actuar, en caso de que fuera necesario.

Noticia Relacionada Trump será acusado de 37 cargos por el caso de los documentos clasificados Javier Ansorena La mayoría tienen que ver con retención deliberada de información de Defensa

Entre las manifestaciones previstas hay una promovida por los Proud Boys, un grupo pro Trump que participó entre otras en el asalto al Capitolio de 2021, según informa Miami Herald.

¿Quiénes son los Proud Boys?

Fundado en 2016 en torno a Gavin McInnes, es un grupo neofascista, de extrema derecha y ultranacionalista. Además, es una organización solo para hombres, según explicaba el propio McInnes en un texto que publicó en internet.

Proud Boys tiene presencia en EE.UU. y en Canadá, donde fue declarada grupo terrorista en 2021, poco después del Asalto al Capitolio. Además, la institución referente en el estudio del extremismo, el Southern Poverty Law Center, lo ha incluido en la lista de organizaciones peligrosas y el FBI lo ha calificado como grupo de odio.

En un principio se reunían para beber alcohol –según cuenta Andy Campbell, periodista que ha detallado la historia del colectivo, comenzó como un «club de bebedores con un problema de patriotismo».

Pronto pasaron a la violencia callejera y a las guerras culturales y se convirtieron en uno de los grupos extremistas más visibles de EE.UU.

¿Quién es Gavin McInnes?

El inspirador de Proud Boys es Gavin McInnes. Estuvo en el grupo desde 2016 a 2018. Es un escritor y podcaster británico-canadiense. Fue fundador de Vice Magazine, una revista con la que definió la cultura de lo hípster, según expresan medios internacionales, y de la que dejó de formar parte en 2008.

Tras eso creó una nueva plataforma que fracasó y posteriormente, ya con su marca, escribió algunos libros y se creó un canal de YouTube. En los vídeos que publicaba se posicionaba en contra del feminismo o las personas negras.

De hecho, además de escribir una guía con lo que no le gusta de las personas judías, en varias entrevistas concedidas a medios internacionales como a The New York Times, ha afirmado que le «encanta ser blanco»: «Es algo de lo que estar muy orgulloso», al tiempo que ha apostado por «cerrar fronteras» para que «todos se asimilen a una forma de vida occidental, blanca y de habla inglesa».

Además, a McInnes le obsesiona la violencia. De hecho ha llegado a proclamar que «una pelea lo arregla todo» o que «no eres un hombre hasta que te dan una paliza y has golpeado a alguien más».

El Gobierno australiano le prohibió en 2018 la entrada de McInnes al país, al asegurar que suponía «un riesgo significativo».

¿Quién es Enrique Tarrio?

Lideró la banda desde 2018 y según varios medios ya está fuera del cargo. Tiene 39 años y es de ascendencia cubanoestadounidense.

Se unió a los Proud Boys en 2017 y participó en los altercados en Charlottesville, en ese año. En junio de 2018 se convirtió en un miembro de cuarto grado de la banda.

Ha formado parte de la organización de varios asaltos y en 2021, fue arrestado en Washington por cargos de destrucción de propiedad al quemar una bandera con el lema Black Lives Matter, según informa El País. Al día siguiente fue puesto en libertad.

¿Cuál es la ideología de Proud Boys?

Los Proud Boys son un grupo de extrema derecha que se ha posicionado en varias ocasiones en contra del feminismo, el islam o todo lo que dicen está «destruyendo la civilización occidental». Su fundador, de hecho, dice que «sería justo» llamarle islamófobo. También se ha declarado en contra de los palestinos, a los que ha tildado de «estúpidos», algo que ha llamado a los musulmanes, de los que ha añadido que «lo único que respetan es la violencia».

A pesar de ello, aseguran que son multirraciales.

El fundador, McInnes, ha declarado en una entrevista que cita El País, que «los Proud Boys son hombres de familia». También ha afirmado que su deseo es que «tengan una mujer que sea una fiel ama de casa y que procreen».

En algunas entrevistas se ha posicionado en contra del feminismo, llegando a asegurar «que no tiene sentido en el siglo XXI» y que después de «haber conseguido votar e ir a la universidad», ya «no deben pedir nada más» las mujeres.

Además, también están en contra del colectivo trans. Según escribió su fundador en un artículo, que citan medios internacionales, «la transfobia es perfectamente natural». De hecho, McInnes ha llegado a referirse a las personas trans como «estúpidos lunáticos» y ha afirmado que «todos somos transfóbicos».

Grados de membresía a Proud Boys

Se puede ser miembro de los Proud Boys según cuatro niveles: el primero, consiste en autodeclararse un Proud Boy y chovinista –que cree en la superioridad irracional de un grupo social–.

Después, deben ser golpeados mientras recitan cinco nombres de cereales, además, han de jurar no masturbarse más de una vez al mes. «Defender Occidente contra la gente que quiere cerrarlo es como recordar los cereales mientras te bombardean con diez puños», escribió McInnes.

El tercer nivel supone llevar un tatuaje en el que diga «Proud Boy». Y por último, para ser por completo un Proud Boy deben recibir una paliza y participar en un acto violento por «la causa».

¿En qué asaltos ha participado el grupo?

El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 es el más famoso de todos en los que han participado los Proud Boys, en el que grupos de extrema derecha trataron de impedir que Joe Biden asumiera el poder de EEUU tras ganar las presidenciales.

La Fiscalía atribuyó a varios de sus miembros –Enrique Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola– haber tramado los hechos y haber alentado a la violencia.

El grupo se dio a conocer en 2017, después de formar parte de los disturbios que se produjeron en Charlottesville entre manifestantes antifascistas y supremacistas blancos, que acabó con una persona fallecida y varios heridos.

Además de eso, han participado en peleas como la que se formó y terminó en el arresto de cinco miembros de la banda en Manhattan después de que McInnes hablase sobre el asesinato del líder del Partido Socialista Japonés en 1960.