Cierran el Aeropuerto de Bruselas tras el avistamiento de un dron

El tráfico aéreo en el Aeropuerto de Bruselas se ha interrumpido a última hora de la tarde de este martes como medida de seguridad tras el avistamiento de un dron, según ha informado Skeyes, la autoridad de control de tráfico aéreo de Bélgica, ... y recoge el diario 'Le Soir'.

El avistamiento del dron que sobrevolaba las instalaciones del aeropuerto se ha producido poco antes de las ocho de la tarde, ha explicado Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes. «Por motivos de seguridad, hemos decidido suspender el tráfico aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de Zaventem», ha asegurado.

Debido al cierre, varios vuelos con destino a Bruselas han tenido que ser desviados, especialmente al aeropuerto de Lieja, según el medio 'Het Laatste Nieuws'. El último vuelo ha partido del aeródromo de la capital a las 19.37, de acuerdo con el diario 'Nieuwsblad'.

El Aeropuerto de Bruselas ha confirmado el cierre de sus instalaciones, pero ha preferido no proporcionar más información por el momento. «Estamos investigando», ha declarado.

En un primer momento, las autoridades habían indicado que los vuelos se estaban desviando a otros aeropuertos, como el de Lieja, pero también se han avistado drones en sus proximidades. «Todo el espacio aéreo belga está cerrado», ha dicho el portavoz del aeropuerto de Lieja, Christian Delcourt, recoge RTBF.

