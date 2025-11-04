Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Cierran el Aeropuerto de Bruselas tras el avistamiento de un dron

La detección del artefacto se ha producido poco antes de las ocho de la tarde, según la autoridad de control de tráfico aéreo de Bélgica

Detenida en Alicante una estafadora reclamada por las autoridades polacas

Un avión en una imagen de archivo en Bélgica
Un avión en una imagen de archivo en Bélgica EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El tráfico aéreo en el Aeropuerto de Bruselas se ha interrumpido a última hora de la tarde de este martes como medida de seguridad tras el avistamiento de un dron, según ha informado Skeyes, la autoridad de control de tráfico aéreo de Bélgica, ... y recoge el diario 'Le Soir'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app