Cientos de excursionistas varados por una ventisca cerca de la cara oriental del Monte Everest en el Tíbet tuvieron que ser rescatados el domingo mientras una gran nevada y lluvias inusualmente intensas para la época del año azotaban el Himalaya.

Hasta este domingo, 350 excursionistas habían llegado al pequeño pueblo de Qudang, mientras se restablecía contacto con los más de 200 restantes, informó CCTV.

Cientos de visitantes al remoto valle de Karma, que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest, se contabilizaron esta semana, aprovechando los ocho días festivos por el Día Nacional en China. «Estaba muy húmedo y frío en las montañas, y la hipotermia era un riesgo real», declaró Chen Geshuang, quien formaba parte de un equipo de 18 excursionistas que llegó a Qudang.

«El clima este año no es normal. El guía comentó que nunca había experimentado un clima así en octubre. Y sucedió de forma demasiado repentina».

El grupo de Chen descendió de las montañas el domingo y fue recibido por los aldeanos tras soportar una noche desgarradora de fuertes nevadas, acompañadas de truenos y relámpagos. Con lágrimas en los ojos, Chen aceptó sus ofrecimientos de té dulce y la promesa de calor, dijo.

Cientos de aldeanos y equipos de rescate se habían desplegado para ayudar a retirar la nieve que bloqueaba el acceso a la zona, donde casi 1.000 personas habían quedado atrapadas, según un informe anterior de Jimu News, la agencia estatal.

Los excursionistas restantes llegarán a Qudang en etapas bajo la guía y asistencia de los rescatistas organizados por el gobierno local, informó CCTV. El informe de CCTV no indicó si se había contabilizado el paradero de los guías locales ni del personal de apoyo de los grupos de excursionistas.

«Casi no dormimos»

La nevada en el valle, que se encuentra a una altitud media de 4.200 metros (13.800 pies), comenzó el viernes por la noche y persistió durante todo el sábado. «Llovió y nevó todos los días, y no vimos el Everest en absoluto», dijo Eric Wen, quien sobrevivió a la terrible experiencia.

Su grupo de excursionistas, compuesto por 18 personas, había decidido el sábado por la noche regresar desde su quinto y último campamento, preocupados por la continua nevada.

«Solo teníamos unas pocas tiendas de campaña. Más de diez de nosotros estábamos en la tienda grande y apenas dormimos«, declaró Wen a Reuters el lunes. »Nevaba demasiado«.

Wen dijo que su grupo tenía que limpiar la nieve cada 10 minutos. «De lo contrario, nuestras tiendas se habrían derrumbado», dijo.

Dos hombres y una mujer del grupo sufrieron hipotermia cuando la temperatura descendió por debajo del punto de congelación, a pesar de estar adecuadamente vestidos, dijo Wen.

Pero su grupo de expedición salió prácticamente ileso, incluyendo a otros ocho guías y a varias personas más que cuidaban de los yaks y transportaban su equipo.

Cara norte

El valle de Karma, explorado por primera vez por viajeros occidentales hace un siglo, es una zona relativamente prístina de la región del Everest. A diferencia de la árida cara norte del pico, cuenta con una exuberante vegetación y bosques alpinos vírgenes, alimentados por las aguas de deshielo del glaciar Kangshung, al pie de la montaña más alta del mundo.

No estaba claro si los excursionistas cerca de la cara norte se habían visto afectados.

La cara norte, debido a su fácil acceso por carretera asfaltada, atrae regularmente a un gran número de turistas. Octubre es temporada alta, cuando el cielo suele despejarse al final del monzón indio.

La venta de entradas y el acceso a toda la Zona Escénica del Everest se suspendieron desde la noche del sábado. Al sur del Tíbet, en Nepal, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que han bloqueado carreteras, arrasado puentes y causado la muerte de al menos 47 personas desde el viernes.

Treinta y cinco personas murieron en deslizamientos de tierra separados en el distrito oriental de Ilam, fronterizo con la India. Nueve desaparecieron tras ser arrastradas por las inundaciones y otras tres murieron a causa de rayos.