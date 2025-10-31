Suscribete a
China y Japón: una cumbre para una rivalidad histórica reavivada

Xi Jinping protagoniza la apertura del foro APEC, donde hoy mantendrá un encuentro con Sanae Takaichi, previsiblemente tenso ante el marcado nacionalismo de la nueva primera ministra nipona

Gira asiática de Trump: tregua comercial, inversiones millonarias y «una nueva era dorada»

El presidente de China, Xi Jinping, asistiendo a una sesión de la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju
Jaime Santirso

Enviado especial a Gyeongju (Corea del Sur)

Con Donald Trump de regreso a Estados Unidos tras completar su gira asiática, la sesión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico inaugurada este viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju ha tenido como protagonista indiscutible a Xi Jinping.

«Cambios sin ... precedentes en un siglo se están acelerando en todo el mundo», ha proclamado el líder chino durante la apertura de la cumbre, según declaraciones recogidas por su ministerio de Exteriores. «Cuanto más bravas sean las aguas, más debemos mantenernos unidos». En ausencia del presidente, la representación de Estados Unidos ha recaído en el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

