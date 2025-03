China intenta frenar el traspaso de los puertos del Canal de Panamá a BlackRock

La empresa CK Hutchison, del magnate hongkonés Li Ka-shing, no firmará la próxima semana el acuerdo previsto para vender sus dos puertos cerca del Canal de Panamá a un grupo dirigido por BlackRock. El retraso, más allá del 2 de abril acordado inicialmente, se debe a la creciente presión de Pekín, según ha declarado una fuente con conocimiento directo del asunto a la agencia de noticias Reuters.

La fuente, que ha declinado ser identificada debido a lo delicado del asunto y que ha confirmado información adelantada por los medios locales como 'Singtao Daily' y 'The South China Morning Post', no ha dado más detalles y se ha limitado a decir que la documentación definitiva no se firmaría por «razones obvias».

El conglomerado hongkonés CK Hutchison, matriz de la firma que opera los puertos panameños de Balboa y Cristóbal en el área del Canal (uno a cada lado), planeaba vender a la firma estadounidense BlackRock el 90% de sus participaciones en estos dos enclaves.

La operación, que ha sido calificada por Trump como una «recuperación» de la vía interoceánica por parte de EE.UU., está previsto que se cierre por un valor de 23.000 millones de dólares. Además, parece que aplacaría las amenazas de Trump de recuperar el dominio de esa vía ante lo que calificaba de 'control chino' del canal.

Sin embargo, el regulador antimonopolio de China, país del que depende la región semiautónoma de Hong Kong, ha declarado este viernes que revisaría el acuerdo «para proteger la competencia leal y salvaguardar el interés público», según ha informado 'The Wall Street Journal' y ha recogido la agencia EFE.

¿Se cancela o se retrasa?

«Algunas personas han señalado que el retraso en la firma de los documentos y la revisión regulatoria de Pekín no significaban que el acuerdo se cancelará, sino que se necesitaba un poco más de tiempo. Otros han aputnado que Pekín creía que podría forzar un retraso o una reconsideración del acuerdo», ha explicado el mismo rotativo.

Las partes involucradas tienen 145 días de plazo para negociar en los términos finales. Una vez expirado este tiempo, Hutchison tiene derecho a vender los activos a otros compradores.

El presidente de China, Xi Jinping, se había mostrado indignado anteriormente por el acuerdo -consciente de la pérdida de la influencia en la región que supondría para el gigante asiático- y Pekín ha estado considerando fórmulas para torpedearlo.

Desde su toma de posesión el pasado enero, Trump ha elegido el Canal de Panamá y su «recuperación» a manos estadounidenses como uno de sus grandes caballos de batalla y ha criticado duramente la hasta ahora presencia del operador hongkonés en dos de los cinco puertos que existen en torno al Canal de Panamá como supuesta palanca del Gobierno chino.

En un contexto de tensiones geopolíticas más amplio, cualquier intento -o incluso éxito- de Pekín por tumbar el acuerdo podría agravar las ya de por sí tirantes relaciones comerciales entre China y la Administración Trump.

EE.UU. construyó y administró el Canal de Panamá en el siglo pasado durante más de 80 años, pero en 1999, durante el mandato del presidente Jimmy Carter, Washington entregó su soberanía al pueblo panameño a través de los conocidos como Tratados Torrijos-Carter.

CK Hutchison, valorada actualmente en unos 23.213 millones de dólares, era propietaria desde 2015 de la empresa Panama Ports Company (PPC), que opera el puerto pacífico de Balboa, el segundo con más movimiento de contenedores del país, y el atlántico de Cristóbal, el quinto.