China busca impulsar la inversión y ampliar los lazos económicos con Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, buscó este martes ampliar la inversión mutua con Rusia y reafirmó el compromiso de Pekín de avanzar en las relaciones a pesar de las «turbulentas» condiciones externas, según informaron los medios estatales chinos, informa Reuters.

Xi se ... reunió con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en Pekín, en el Gran Salón del Pueblo, un día después de que el primer ministro chino, Li Qiang, se reuniera con Mishustin en Hangzhou, donde Li afirmó que China quería reforzar la cooperación con Rusia y defender los intereses de seguridad comunes.

El Kremlin ha destacado la importancia de la visita de Mishustin en un momento en que Rusia está sometida a importantes sanciones occidentales por su guerra en Ucrania y busca frenar la reciente desaceleración del comercio con China.

«Las relaciones entre China y Rusia han mantenido el rumbo hacia un desarrollo de mayor nivel y calidad, avanzando de forma constante a pesar de un entorno externo turbulento», dijo Xi a Mishustin, según la cadena estatal CCTV.

«Salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes», afirmó Xi.

Destacó sectores como la energía, la agricultura, la industria aeroespacial, la economía digital y el desarrollo ecológico, en los que ambos países podrían avanzar en la cooperación y fomentar nuevos motores de crecimiento.

Mishustin afirmó que era importante que ambas partes siguieran creando condiciones favorables para atraer inversiones mutuas y apoyar proyectos conjuntos, según la agencia de noticias rusa TASS.

Xi y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron una alianza «sin límites» en febrero de 2022, días antes de que Putin enviara decenas de miles de soldados a Ucrania.

Desde entonces, Rusia ha recurrido a China para mitigar el impacto de las sanciones, destacando un comercio récord, un aumento de los acuerdos en yuanes y una cooperación energética cada vez más profunda.

Sin embargo, el comercio bilateral ha disminuido en los últimos meses, ya que China se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte de Estados Unidos en materia de comercio y tecnología.

Las grandes petroleras estatales chinas suspendieron las compras de petróleo ruso transportado por mar tras las sanciones de Estados Unidos a Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras de Moscú, según informó Reuters el mes pasado.

En un comunicado conjunto publicado el martes en la página web del Gobierno ruso, ambos países acordaron «reforzar la cooperación en todos los ámbitos y responder adecuadamente a los retos externos».

Rusia también reafirmó su adhesión al principio de «una sola China» y su oposición a la «independencia de Taiwán».

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, forma parte de su territorio. El Gobierno de Taiwán rechaza la reivindicación de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.