China acusa a Japón de «retomar el expansionismo militar» por su defensa de Taiwán

Pekín incrementa la presión después de que la primera ministra nipona asegurara que una hipotética invasión de la isla podría «amenazar la supervivencia de Japón» y legitimar una movilización de su Ejército

EE.UU. aprueba una venta de armas a Taiwán por 280 millones de euros, la primera del segundo mandato de Trump

En la Ciudad Prohibida del siglo XXI: los Reyes cenan con Xi Jinping en la sede del Partido Comunista

Una patrullera china navega rodeada por dos buques guardacostas de Japón alrededor de las islas Senkaku (Diaoyu), cercanas a Taiwán y reclamadas por Pekín
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

La aparente cordialidad entre Xi Jinping y Sanae Takaichi se sustentaba en primar la cortesía sobre los principios. Así, esta ha durado lo que la nueva primera ministra nipona ha tardado en abrir la boca.

Durante una sesión parlamentaria celebrada el pasado viernes, Takaichi señaló ... que una hipotética invasión china de Taiwán podría ser considerada una «situación que amenaza la supervivencia de Japón». Este término legal, establecido en 2015, permitiría la movilización de las Fuerzas de Autodefensa, el peculiar Ejército nipón, limitado en su operatividad por la Constitución pacifista impuesta por Estados Unidos tras la II Guerra Mundial.

