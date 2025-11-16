Suscribete a
ABC Premium

Chile elige presidente entre la derecha radical y el comunismo

El ultra Kast y el libertario Kaiser se juegan hoy pasar a la segunda vuelta junto a la oficialista Jara

Chile convierte una cárcel de represores en un penal para presos comunes

Jeannette Jara, del Partido Comunista y José Antonio Kast, del Partido Republicano
Jeannette Jara, del Partido Comunista y José Antonio Kast, del Partido Republicano ABC
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En las elecciones presidenciales y parlamentarias más polarizadas de su historia, más de 15,6 millones de chilenos elegirán este domingo al nuevo líder del país para los próximos cuatro años. Todas las encuestas legales -está prohibido que se publiquen durante las últimas dos semanas- ... señalan que la candidata de la coalición oficialista y militante comunista, Jeannette Jara, y el líder de la derecha radical, el republicano José Antonio Kast, son los favoritos para pasar a la segunda vuelta, que tendrá lugar el 14 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app