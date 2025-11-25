Suscribete a
El chavismo no consigue movilizar a Caracas ante el acoso de EE.UU.

El régimen convoca una serie de marchas, pero la primera apenas reúne cientos de fieles

Venezuela, entre la esperanza de librarse de Maduro y el miedo a la guerra con EE.UU.

Diosdado Cabello asiste este martes a la movilización chavista
Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Mientras Estados Unidos exhibe músculo militar en aguas caribeñas para presionar al chavismo, los dirigentes del régimen dedican los diezmados recursos públicos para pintar las paredes de Caracas con los rostros de los dirigentes bolivarianos y mensajes de solidaridad. «Te apoyamos, Nicolás», se ... lee en las paredes. «Leales siempre, gringos nunca», gritan llamativos murales en distintas zonas de la ciudad. Un ruido visual que pretende liderar a la opinión pública y llenar el vacío del espacio público, que permanece en silencio a raíz de la severa represión.

