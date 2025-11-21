Suscribete a
Cesiones para Ucrania, premios para Rusia: así es el plan de Trump para acabar con la guerra

Contiene 28 puntos, cuyos detalles se han filtrado a varios medios europeos y estadounidenses

El plan de EE.UU. para Ucrania: Rusia se queda con Donetsk y Lugansk

EE.UU. presiona a Zelenski para renunciar a territorio y tropas

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Dos militarres ucranianos se preparan para una misión de combate Reuters
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha lanzado un nuevo impulso diplomático para poner fin a la guerra de Ucrania, un conflicto que prometió acabar «en 24 horas» y que hasta ahora solo le ha deparado frustración. La última intentona se articula alrededor de un plan ... de 28 puntos, cuyo contenido se ha filtrado a varios medios europeos y estadounidenses.

