Celda privada, con ducha propia y acceso a televisión: las condiciones de Sarkozy en la cárcel de La Santé

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresa este martes en prisión para cumplir su condena de cinco años por la financiación de Gadafi en su campaña presidencial en 2007. Estará en la carcel de La Santé.

La Santé es una histórica prisión que ... se encuentra en París. Antes que Sarkozy, han pasado por allí el venezolano Carlos el Chacal o el panameño Manuel Noriega. Como muchas cárceles en Francia, está sobrepoblada: en agosto, había 1.243 presos allí, cuando está diseñada para albergar a 657, según datos del Ministerio de Justicia.

Sarkozy, que ha defendido siempre su inocencia, estará en el pabellón de aislamiento de la prisión, separado de los demás reclusos. Tal como informa Reuters, que cita declaraciones del director de la administración penitenciaria, Sébastien Cauwel, a la radio RTL, esto significa que estará solo en su celda, en el patio y en la sala de actividades. Noticia Relacionada Carla Bruni, de las pasarelas y la poligamia a la cárcel de La Santé Juan Pedro Quiñonero Su marido, Nicolas Sarkozy, entrará en prisión el próximo martes día 21 para cumplir una pena de cinco años Situadas en un ala separada, las celdas de aislamiento tienen 9 metros cuadrados. Además, poseen persianas diseñadas para limitar la comunicación entre los detenidos, según un informe de 2020 del Supervisor General de Lugares de Privación de Libertad. La Santé ha sido renovada recientemente, por lo que ofrece mejores condiciones que muchas otras prisiones, ha dicho Julien Fischmeister, de la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones. Así, todas sus celdas cuentan ahora con sus propias duchas y teléfonos fijos. Asimismo, Sarkozy también podrá tener acceso a un televisor. Sin embargo, para disfrutar de ese privilegio, tendrá que abonar 14 euros al mes. Otra ventaja respecto a otros presos, ha dicho Fischmeister, es que al expresidente francés le entregarían comidas. Además, la prisión también permite a los reclusos comprar productos para preparar sus propios platos en sus celdas. Este domingo, el expresidente francés afirmó que no le daba miedo ir a la cárcel y que planeaba aprovechar ese tiempo para escribir un libro.

