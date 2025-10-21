Suscribete a
Celda privada, con ducha propia y acceso a televisión: las condiciones de Sarkozy en la cárcel de La Santé

El expresidente francés ingresa este martes en la prisión, situada en París, y en la que tiene que cumplir cinco años de condena

El expresidente francés Sarkozy entra en prisión y es recibido por otros reclusos: «¡Estás en tu casa!»

Exterior de la prisión de La Santé.
Exterior de la prisión de La Santé. REUTERS/Tom Nicholson

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresa este martes en prisión para cumplir su condena de cinco años por la financiación de Gadafi en su campaña presidencial en 2007. Estará en la carcel de La Santé.

La Santé es una histórica prisión que ... se encuentra en París. Antes que Sarkozy, han pasado por allí el venezolano Carlos el Chacal o el panameño Manuel Noriega. Como muchas cárceles en Francia, está sobrepoblada: en agosto, había 1.243 presos allí, cuando está diseñada para albergar a 657, según datos del Ministerio de Justicia.

