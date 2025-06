La Casa Blanca revela que Zelenski no avisó a Trump del ataque con drones en Siberia

La Casa Blanca negó este martes oficialmente que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hubiera advertido con antelación al presidente Donald Trump sobre el ataque con drones del pasado fin de semana que acabó destruyendo parte de la flota de bombarderos estratégicos rusos estacionados en ... Siberia.

La aclaración se produjo tras una serie de informaciones publicadas en medios ucranianos, en las que se sugería que Kiev hubo compartido con Washington detalles previos sobre la operación, en un gesto de coordinación informal con la Casa Blanca. Esto, a pesar de la reticencia pública de Trump a implicarse abiertamente en el conflicto.

La portavoz presidencial, al ser consultada durante la rueda de prensa diaria, fue tajante: «No lo hizo», respondió Karoline Leavitt cuando se le preguntó si Zelenski había informado a Trump del ataque antes de su ejecución. No hubo aviso previo. No se consultó a Estados Unidos ni a sus fuerzas armadas, insiste la Casa Blanca. No hubo coordinación de ningún tipo.

El ataque, ocurrido en la madrugada del domingo en una base aérea cercana a Irkutsk, destruyó al menos tres bombarderos nucleares Tu-160 y causó importantes daños en las instalaciones de la Fuerza Aérea rusa.

El Kremlin ha calificado la operación como un «acto de guerra directa» y ha comparado el ataque con el bombardeo japonés de Pearl Harbor en 1941, elevando aún más la tensión en el conflicto que ya se extiende por más de tres años desde la invasión de Rusia a Ucrania.

Para Washington hubiera sido delicado participar en la planificación de estos ataques, pues suponen una escalada muy importante en el conflicto, con un golpe durísimo al corazón del arsenal militar ruso.

La negativa de la Casa Blanca coincide con un momento de creciente especulación sobre la relación de Trump con el Kremlin. Desde su regreso al poder, Trump ha evitado criticar abiertamente a Vladímir Putin, y en varias ocasiones ha sugerido que una solución negociada requeriría concesiones importantes por parte de Ucrania. Ahora, la presión también la ejerce sobre Moscú.

Sin embargo, tras el ataque con drones, el silencio del presidente estadounidense ha sido interpretado por algunos aliados europeos como una señal de incomodidad o incluso de distanciamiento con respecto a Moscú. Ni el domingo ni el lunes, Trump dijo nada del ataque, a pesar de su habitual locuacidad en redes.

La Casa Blanca anunció además oficialmente que Trump asistirá a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará del 24 al 26 de junio en La Haya, en Países Bajos. Será su segundo viaje oficial a Europa desde que asumió su segundo mandato en enero, y se produce en medio de las dudas de varios gobiernos europeos sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa colectiva. Especialmente, tras la reducción de ayudas militares a Kiev y la creciente presión para que Ucrania acepte un alto el fuego bajo condiciones territoriales impuestas por Moscú.

Pero esta es la cumbre de la OTAN en que los socios deben llegar con un 2% del PIB invertido en Defensa. España acaba de anunciar que llega a ese objetivo. Y ahora Trump quiere sentar como objetivo un 5%.

La presencia de Trump en La Haya buscará despejar dudas sobre cooperación trasatlántica y enviar una señal de unidad al bloque atlántico, aunque no se descarta que el mandatario aproveche la ocasión para defender su visión alternativa del conflicto. Recientemente, Trump se ha distanciado de Vladímir Putin, al que ha acusado de haber «enloquecido» con sus ataques a objetivos ucranianos mientras se negocia la paz.

Zelenski no ha confirmado aun si viajará a La Haya, aunque ha reiterado que Ucrania sigue contando con el respaldo de varios miembros de la OTAN. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, le ha extendido una invitación formal, y se espera que acuda.