La Casa Blanca rechazó la oferta de Maduro de dimitir tras un plazo de dos años, según el 'New York Times'

Considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue

Las cuatro opciones de Trump para echar a Maduro de Venezuela

Washington busca para Maduro una 'solución a lo Noriega': llevarlo preso

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro EFE

La Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de dimitir tras un período de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en ... Venezuela, de acuerdo con una investigación publicada este martes por el 'New York Times'.

