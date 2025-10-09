Suscribete a
Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en defensa

La Casa Blanca exige a Petro que se retracte tras acusar a EE.UU. de matar a colombianos en su último ataque en el Caribe

Un portavoz calificó las afirmaciones del presidente de Colobmia de «infundadas y reprehensibles»

La expulsión de Colombia de la delegación diplomática de Israel genera fuertes críticas contra Petro

El presidente Gustavo Petro, este jueves en Bruselas
El presidente Gustavo Petro, este jueves en Bruselas AFP

Daniela Zambrano

Bogotá

Gustavo Petro denunció este miércoles a través de X el ataque a una lancha en aguas internacionales que se produjo hace seis días frente a la costa de Venezuela. El mandatario colombiano alegó que tiene «indicios» de que a bordo se encontraban ciudadanos colombianos ... y, ante la falta de pruebas, exigió al Gobierno norteamericano la información acerca de los recientes ataques y la identificación de los fallecidos para comprobar si sus sospechas son ciertas.

