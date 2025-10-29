Suscribete a
La Casa Blanca despide al comité que supervisaba los planes de construcción de Trump en Washington

Con este movimiento, se elimina un posible obstáculo para las ambiciones del presidente, criticadas por historiadores de la arquitectura y opositores políticos

El nuevo Salón de Baile de Trump ya tiene patrocinador

El presidente de EE.UU., Donald Trump.
El presidente de EE.UU., Donald Trump.

La Casa Blanca ha despedido a los seis miembros de una agencia federal independiente que supervisa los trabajos de construcción en Washington, informa AFP, que cita a medios de Estados Unidos. La maniobra se ha producido mientras Donald Trump impulsa planes para remodelar la ... capital a su estilo.

Descarga la app