La Casa Blanca calcula cuánto dinero le costaría obtener Groenlandia, «de las potenciales adquisiciones, la isla danesa es la más fácil»

En una entrevista para la NBC realizada la semana pasada, Trump prometía hacerse con el 100% de Groenlandia sin descartar el uso de la fuerza militar. Es decir no va de farol. Es más, su vicepresidente J. D. Vance en su visita a la isla también dejaba caer que los daneses no tienen en su haber haber hecho un buen trabajo con la gente de Groenlandia ni con la amenaza china en la zona. Es más, en una conferencia de prensa en marzo con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, Trump desestimó indicó con tono amenazador: «Ya tenemos un par de bases en Groenlandia, y tenemos bastantes soldados... quizá vean a más y más soldados yendo allí. No lo sé». Ahora, 'The Washington Post' con la confirmación de tres fuentes afirma que la Casa Blanca está preparando una estimación de lo que le costaría controlar el territorio de Groenlandia. Con un PIB que supera los 3.200 millones de dólares. Y todo eso pese a que actualmente se enfrenten al rechazo de tanto de los daneses como de los groenlandeses. La idea es ofrecer una oferta mejor que la de Dinamarca. Y según un funcionario «endulzar la oferta».

«En la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, el personal ha buscado comprender el coste potencial de mantener Groenlandia si esta fuera adquirida», afirma TWP. Estos cálculos también incluyen el precio de brindar servicios gubernamentales a sus 58.000 residentes, dijeron las fuentes al periódico estadounidense. Y quieren saber los ingresos que el Tesoro estadounidense podría obtener con los recursos naturales de la isla.

Ofrecer más que su oponente, Dinamarca, además supone sobrepasar la cifra con la que actualmente subsidian los servicios en la isla. Esta asciende a unos 600 millones de dólares cada año. «Esto es mucho más alto que eso», dijo un funcionario conocedor de los nuevos planes a TWP. «La cuestión es: 'Les pagaremos más que Dinamarca'». Otro funcionario añadió que estos análisis se basan en «si los groenlandeses votan y apoyan esto. Si lo logramos, ¿cuánto nos costará cuidar de estas personas como parte de nuestro paraguas ártico?». Y señala que de las posibles adquisiciones que Trump ha barajado como el Canal de Panamá, «considera que Groenlandia es la más fácil».

American Action Forum, un grupo de expertos de centroderecha, analizó el precio de mercado de las reservas minerales de Groenlandia y concluyó que la cantidad para comprar la isla podría ascender a los 200.000 millones de dólares. Pero su valor estratégico en el Atlántico Norte estaba más cerca de los 3 billones de dólares.

«La idea de que Estados Unidos vaya a establecer una minería a gran escala de depósitos que no han sido explorados, que pueden no ser económicos y que actualmente están congelados en un país que no nos quiere allí no pasa la prueba de la risa», dijo Alex Jacquez, un ex alto funcionario de la administración Biden. «Esto no es más que una tapadera para las fantasías coloniales de Trump y una oportunidad para que los inversores vinculados a él ganen dinero rápido», añade.

Cuando Trump habla de la adquisición de Groenlandia hace referencia al 'Destino Manifiesto' en su objetivo de expandir el territorio estadounidense como la nación elegida. Y el historiador Anders Stephanson explicaba a la BBC que «es la convicción histórica de que lo que EE.UU. haga o deje de hacer es decisivo para el futuro de la humanidad». Y el empeño de Trump sigue firme en esta idea. No en vano el día del viaje de Vance, Trump en una declaración en el Despacho Oval dijo: «Necesitamos Groenlandia. ... Tenemos que tener Groenlandia. No se trata de si podemos prescindir de ella. No podemos».