Carlos III alaba el «compromiso personal» de Trump con la paz en una cena de gala llena de elogios mutuos

«Nuestros países trabajan juntos para apoyar los esfuerzos diplomáticos cruciales, en particular, señor presidente, su compromiso personal para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más insolubles del mundo, con el fin de garantizar la paz», declara el monarca

Trump se da un baño real en su histórica visita al Reino Unido

Ivannia Salazar

El primer día de la visita de Estado del presidente de Estados Unidos al Reino Unido culminó con una cena de gala en el Castillo de Windsor ofrecida por el rey Carlos III. En el gran salón de banquetes, donde se reunieron miembros de ... la familia real, representantes del Gobierno británico y destacados líderes empresariales, el monarca y Donald Trump pronunciaron sendos discursos que reflejaron la voluntad de ambos países de proyectar una relación sólida en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y económicas.

