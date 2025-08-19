El cara a cara de Putin y Zelenski será en un plazo de dos semanas tras la mediación de Trump

En primer plano: Volodimir Zelenski y Donald Trump caminan en la Casa Blanca durante la reunión de este lunes con líderes europeos

Un encuentro entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski es la pieza clave para encontrar un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania. Tras la cumbre celebrada este lunes en la Casa Blanca entre Donald Trump, Zelenski y los líderes europeos, esa cita está más cerca: los presidentes de Rusia y de Ucrania se verán en un plazo de dos semanas.

Así lo ha asegurado Friedrich Merz, el canciller alemán, presente en las conversaciones de este lunes para avanzar las negociaciones de paz. Sin embargo, ha sido el propio Trump quien ha anunciado que había comenzado los preparativos para una reunión cara a cara entre los presidentes ruso y ucraniano, con el objetivo de explorar una vía para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente de EE.UU. interrumpió en un momento la cumbre en la Casa Blanca para hablar directamente con su homólogo ruso por teléfono. «He llamado al presidente Putin y hemos iniciado los arreglos para un encuentro, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski», escribió en un mensaje en redes sociales sobre el contenido de la llamada, que según el Kremlin tuvo una duración de 40 minutos.

En esa conversación, el presidente ruso aceptó el encuentro con Zelenski, según el mandatario alemán, aunque no hay detalles sobre dónde ocurrirá. Y el propio Merz aseguró que no sabía si Putin «tendrá el coraje» de acabar asistiendo a esa cumbre.

Las intenciones de Donald Trump no se limitan a coordinar una primera cita bilateral, sino que tras la misma, se celebrará un encuentro trilateral: «Seremos los dos presidentes, más yo. Ha sido un muy buen primer paso para una guerra que ya dura casi cuatro años». Este también es uno de los objetivos de Zelenski, conseguir un encuentro con Putin y Trump, un formato que considera la única posibilidad para alcanzar la paz.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acabada la cumbre y todavía dentro del recinto de la Casa Blanca, ha defendido el plan del mandatario estadounidense y ha resumido la jornada como «muy satisfactoria». El mismo Zelenski ha confirmado que está dispuesto a reunirse directamente con Putin para hablar del fin de la guerra y que, según cómo avance ese encuentro, Trump podría incorporarse después a las negociaciones. Añadió que no está claro si Putin aceptará esa primera cita y reconoció que quizá sea necesaria presión de Estados Unidos para hacerla posible.