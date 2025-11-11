Los candidatos a la Presidencia de Chile endurecen su discurso sobre seguridad: «El Tren de Aragua tendrá cárcel o cementerio»

Jugándose las últimas cartas a cinco días de elecciones este domingo, los candidatos presidenciales chilenos elevaron el tono en materia de seguridad y en el cuarto debate televisivo organizado por todos los canales de transmisión abierta varios dejaron entrever que actuarán con mano dura.

Conscientes ... de que es el tema que más importa a la ciudadanía, las medidas que adoptarán cruzaron los diálogos y fue objeto de enfrentamiento entre ellos. Durante más de tres horas, los ocho candidatos intentaron marcar sus diferencias y asegurar, en el caso, de los opositores su paso a la segunda vuelta.

La primera en subir el tono fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei quien aseguró que si no se actúa rápido contra el Tren de Aragua «el país se va a ir a la cresta». «El Tren de Aragua es realmente un riesgo brutal para nuestro país y el terrorismo en el sur también. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlos, ya sea en la cárcel o en el cementerio. Así de brutal», afirmó.

Noticia Relacionada La candidata oficialista a la Presidencia de Chile se abre a suspender su militancia comunista si gana María J. Errázuriz Jeannette Jara, que se según las encuestas ganaría la primera vuelta, se ha abierto a dicha posibilidad para ampliar su votos en segunda vuelta, que según los sondeos ganaría el derechista Kast

En la misma línea, el populista Franco Parisi reiteró que en su mandato habrá «bala o cárcel para la delincuencia», mientras que la candidata oficialista Jeannette Jara emplazó a todos a apoyar el proyecto que pone fin al secreto bancario porque para ser eficientes en este tema «hay que perseguir el dinero». Esta, además, rechazó de plano que Kast intente instalar la idea de que ella «tratará a los delincuentes con amor».

El representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que «hay que recuperar el control de las cárceles, los narcotraficantes, los terroristas tienen que saber que van a estar aislados».

El libertario Johannes Kaiser prometió «el aumento de pena en todos los delitos» y le recriminó a Jara que su partido, el Comunista, votara en contra de casi todas las leyes de seguridad que ha impulsado el gobierno de Gabriel Boric.

Cristal blindado

Kast debió enfrentar durante el debate el emplazamiento de Matthei y los periodistas sobre el hecho de que en sus actos públicos esté hoy usando un panel de vidrio blindado antibalas que no obedece a una sugerencia de su escolta de Carabineros.

La primera en encararlo fue la abanderada de centroderecha quien le recriminó que «durante ocho años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. Nunca me escondí detrás de un vidrio. Me dediqué a defender a los vecinos, a los patrulleros, a los Carabineros, a la gente que está haciendo la pega».

El interpelado dejó pasar el comentario, pero ante una pregunta directa de un periodista se limitó a decir que «las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen. Miedo no tengo, los que tienen que tener miedo son los delincuentes».

Si bien el crimen organizado ocupa la agenda, para los candidatos opositores la violencia que se vive en la zona de la Araucanía también apareció en sus preocupaciones. Franco Parisi adelantó que en 8 meses solucionará los problemas de narcoterrorismo que se registran ahí y para ello utilizará «operaciones comandos» que «van a ir a matar el narcotráfico» dando con todos los cabecillas. Evelyn Matthei, en tanto, prometió erradicarlo en el plazo de un año.

Este martes comienzan los cierres de campaña. Mientras Jara sostendrá un acto masivo en la plaza de Maipú, José Antonio Kast se reunirá con sus adherentes en el Movistar Arena. El jueves Evelyn Mathhei hará lo propio en el estadio Santa Laura.