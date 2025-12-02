Suscribete a
El candidato apoyado por Trump y presentador de TV en «empate técnico» por la presidencia de Honduras

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, aventaja a Nasralla, de 72, por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57% de las actas de votación

Monedero reaparece como «observador» en Tegucigalpa en plena polémica por su cercanía al oficialismo

La izquierda bolivariana sufre su mayor debacle en Honduras

El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura y el candidato presidencial hondureño del opositor Partido Liberal, Salvador Nasralla
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura y el candidato presidencial hondureño del opositor Partido Liberal, Salvador Nasralla AFP

AFP

Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un «empate técnico», informó este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los ... cómicos representan un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

