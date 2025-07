Trump reina en el Congreso: doblega a los republicanos díscolos y consigue su gran ley fiscal

Donald Trump ha conseguido este jueves la que es con probabilidad la victoria de más calado de su joven pero turbulento segundo mandato: el Congreso ha aprobado su gran apuesta legislativa, su enorme ley fiscal y de gasto, la ya célebre 'One, ... Big, Beautiful Bill' ('Una, grande y bella').

La ley servirá como armazón de su agenda política y económica, con rebajas de impuestos y miles de millones destinados a sus prioridades, como la ejecución de sus medidas migratorias o el refuerzo del presupuesto militar.

Ha sido una victoria por la mínima y muy trabajada para Trump, que ha tenido que usar todas sus armas de presión -en público y en privado- para doblegar a los republicanos díscolos. Sin embargo, después de una semana dramática en el Congreso -tiras y aflojas, enmiendas para ganar votos, amenazas, sesiones de madrugada-, la Cámara de Representantes ha votado por fin la ley este jueves pasadas las dos de la tarde (ocho de la tarde de España).

El resultado ha sido de 218 a favor y 214 en contra, con toda la bancada demócrata en oposición. La mayoría republicana solo se podía permitir tres votos en contra de sus diputados, pero los conservadores consiguieron mantener las filas prietas y cosechar solo dos votos en contra de los suyos. Los republicanos lo celebraron con gritos de 'U-S-A, U-S-A'.

El gran mérito fue de Trump, que presionó de todas las maneras a los republicanos díscolos. Tanto en la votación en la víspera en el Senado, como en la del jueves de la Cámara. «¿A qué esperan los republicanos? ¿Qué tratáis de demostrar?», abroncó a sus aliados en la Cámara Baja, al comienzo de la madrugada del jueves, cuando algunos republicanos daban la sensación de no querer sumar sus apoyos. «MAGA no está contento», dijo en relación a sus bases, con el lema de 'Make America Great Again' ('Hacer a EE.UU. grande otra vez'). «¡Y os está costando votos!»

Poco después, ya entrada la madrugada, volvió a la carga, en un mensaje lleno de mayúsculas: «Esto debería ser un voto afirmativo fácil. ¡Ridículo!». Hubo muchos más mensajes privados, llamadas telefónicas, reuniones con los díscolos, en una ofensiva por tierra y aire que al final consiguió el objetivo.

La votación culminó una semana de alta tensión en la que Trump demostró una vez más que tiene un poder casi dictatorial sobre el Partido Republicano. Porque la redacción de la ley planteaba muchas dudas para muchos republicanos e incluso sobrepasaba líneas rojas que algunos legisladores insistieron en que no cruzarían. Pero todos -o casi todos, los suficientes para aprobar la ley- acabaron hincando la rodilla ante el presidente republicano.

Los republicanos tienen mayorías escasas en las dos cámaras del Congreso y un puñado de deserciones republicanas habría hecho descarrilar la apuesta legislativa de Trump. Su texto provocaba rechazo para algunos de su partido por dos cuestiones muy diferente. Por un lado, para los 'halcones' fiscales es muy difícil aceptar una ley que, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, añadirá 3,3 billones de dólares al déficit desbocado de EE.UU. Eso se debe, en esencia, a que la ley extiende las rebajas impositivas aprobadas por el Congreso en 2017, en el comienzo del primer mandato, y no reduce con suficiencia el gasto.

Y aquí viene el segundo gran problema: donde hay recorte de gasto significativo -aunque de lejos insuficiente para compensar la pérdida de ingresos fiscales- es en programas asistenciales de los que depende los estadounidenses de rentas más bajas. Por ejemplo, los recortes en Medicaid, la cobertura médica de personas de bajos recursos, que provocarán que 11,8 millones más de estadounidenses se queden sin seguro. O la disminución del programa de cupones alimenticios. Algunos republicanos -sobre todo de los estados más pobres- defendieron que esos recortes eran inasumibles. Les apoya una realidad que podría pasar factura en el futuro al partido: Trump y los republicanos son, cada vez más, la opción política de las clases medias y bajas, de los estadounidenses sin estudios universitarios, y con creciente peso en las minorías raciales -en especial, hispanos y negros- que también están en la franja socioeconómica más baja.

La posición de Trump y de los republicanos es que esa estimación de aumento del déficit no se cumplirá por el «crecimiento» económico que provocarán las rebajas impositivas. Y que los recortes a los programas asistenciales solo eliminan «fraude, abuso y derroche» en los programas asistenciales. Y que el gasto refuerza prioridades que son populares en sus votantes: más gasto militar, y 175.000 millones de dólares para la mano dura migratoria de Trump, desde la seguridad de la frontera a ejecutar la promesa del «mayor programa de deportación de la historia».

Los demócratas, por su parte, han combatido con ferocidad la ley, a la que han calificado de «radical», de un fraude para bajar impuestos a los más ricos que perjudica a los más pobres. Y, también, con teatralidad.

Su líder en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, buscó atraer la máxima atención posible con algo que nunca falla: un discurso maratoniano. De hecho, Jeffries rompió el récord para la intervención más larga en la historia de la Cámara Baja de EE.UU.: habló durante 8 horas, 44 minutos y 25 segundos, por encima de las 8 horas y 32 minutos del que fuera presidente de la Cámara hasta 2023, el republicano Kevin McCarthy.

Pero el alarde físico y oratorio de Jeffries solo sirvió para retrasar la victoria de Trump. «Se tarda más en construir una mentira que en decir una verdad simple», le respondió el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, antes de cerrar el debate y abrir la votación. Pocos minutos después, Trump se embolsaba una victoria decisiva. Y que podría definir, en un sentido u otro, en función del impacto que tenga la ley en EE.UU., el futuro político de los republicanos.