Hanan Elatr, viuda del periodista Jamal Khashoggi

«Calificar a Khashoggi de controvertido no justifica asesinarlo ni descuartizarlo»

Siete años después del horrendo crimen, su viuda reclama justicia tras la rehabilitación del Príncipe saudí Bin Salman por parte de Trump

Jamal Khashoggi y Hanan Elatr, en un autorretrato cedido por ella
David Alandete

Corresponsal en Washington

Han pasado siete años desde que Jamal Khashoggi entró en el consulado saudí de Estambul y nunca volvió a salir. Siete años en los que su viuda, Hanan Elatr Khashoggi, ha vivido, como ella misma dice, un infierno. Durante la reciente visita del heredero saudí Mohamed bin Salman a Washington ... , mientras el Príncipe heredero recibía honores en la Casa Blanca y Donald Trump descartaba en público las conclusiones de la Inteligencia estadounidense sobre la autoría del asesinato, ella decidió plantarse frente al Capitolio para exigir algo tan básico como la verdad.

