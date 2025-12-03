Suscribete a
El cabecilla español del asalto al Banco Central que inspiró el robo de 'La casa de papel' es extraditado a Perú por narcotráfico

José Juan Martínez Gómez era requerido por la Justicia peruana desde 2009 por la comisión del delito de narcotráfico, y contaba con una orden de captura internacional de Interpol

La vida actual de José Juan Martínez: de liderar el asalto al Banco Central de Barcelona a vivir en el País Vasco

José Martínez Gómez ('el Rubio')
José Martínez Gómez ('el Rubio') ABC/NETFLIX

El delincuente español José Juan Martínez Gómez ('el Rubio'), que cumplió 30 años de prisión por ser el cabecilla del robo del Banco Central de Barcelona (1981), hecho que inspiró la exitosa serie de 'La casa de papel', llegó a Perú extraditado desde España ... para ser procesado por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

