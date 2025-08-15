Suscribete a
En el búnker de la primera línea de defensa ante Rusia

El comandante ucraniano Gregor coordina el uso de drones y utiliza las últimas tecnologías para contener el avance ruso en Pokrovsk pese a la grave escasez de efectivos

La 33.ª Brigada Mecanizada Separada
Miriam González

En el frente de Donetsk

Los mayores combates de la guerra se sitúan en la dirección de Pokrovsk. Entre los defensores ucranianos que trabajan sin descanso para contener a los invasores rusos se encuentra Gregor. Con solo 32 años, es comandante de un batallón mecanizado de la Brigada 33. ... Su base militar está oculta no demasiado lejos de la línea de contacto. Fuera, el sol cae a plomo y los estruendos de las explosiones no cesan. Varios monitores de grandes pulgadas muestran en tiempo real cualquier movimiento que se produzca en su área de control. «Mi tarea es mantener la primera línea de defensa. Básicamente, cubrimos una zona determinada. Hacemos vigilancia y, si es necesario, decidimos si hay que atacar y cómo. Estamos constantemente comunicados con los pilotos de drones, con las unidades de ataque y reconocimiento, y con comandantes de compañía».

