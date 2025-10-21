Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Bulgaria permitirá a Putin volar a la cumbre de Budapest con Trump

La única otra ruta que no implica volar sobre el espacio aéreo de la UE o Ucrania implica volar sobre el Mediterráneo y luego pasar por Montenegro o Albania

¿Cómo viajará Putin a Budapest sin arriesgarse a ser detenido?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en la cumbre de Alaska de este verano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en la cumbre de Alaska de este verano REUTERS
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras las ruedas dentadas de los mecanismos diplomáticos giran, con el objetivo de que se celebre una provechosa negociación de paz para Ucrania en Budapest a finales de mes, desde Moscú se trabaja para eliminar uno de los principales y más bochornosos obstáculos. La ... orden de arresto contra Putin dictada por el Tribunal Penal Internacional de La Haya obliga a los países firmantes del Estatuto de Roma a detener al presidente ruso si pasa por su territorio y esto dificulta el viaje hasta la capital de Hungría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app