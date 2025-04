Una buena noche para Joe Biden

Lo ajustado de las elecciones parciales de Estados Unidos, en las que se decide el Capitolio, le permiten al presidente Joe Biden y su equipo ser moderadamente optimistas sobre su agenda y las presidenciales de 2024. Bien es cierto que los republicanos aun pueden ... hacerse con el control de una de las dos cámaras legislativas, pero aparte de los resultados en Florida, la ola conservadora que preveían las encuestas no se ha materializado.

Los dos predecesores de Biden, tanto Barack Obama como Donald Trump, perdieron el control de la Cámara de Representantes en las parciales de su primer mandato. George Bush hijo también lo perdió en mitad de su segundo mandato, después del trauma colectivo de los atentados terroristas del 11-S, y su aumento de popularidad posterior. No era un secreto aquí en Washington que Biden se preparaba para lo peor.

Pero a medida que avanzaba el recuento el martes de madrugada, la Casa Blanca comenzó a mostrar un moderado optimismo. Los demócratas no retroceden tanto como esperaban, algo insólito si se tiene en cuenta que bajo Biden la inflación ha llegado a cotas no vistas en cuatro décadas y que la popularidad del presidente está por los suelos: un 41% le apoyan, frente al 53% que no, según FiveThirtyEight.

No es que Biden fuera muy solicitado por los demócratas en la campaña electoral. Muchos candidatos marcaron distancias, y quedó claro que viejas glorias del partido como Barack Obama eran los preferidos en mítines y discursos. El presidente, sin embargo, ofreció ayuda a quien la quisiera, defendió sus reformas económicas e insistió en otros asuntos, como la defensa del llamado derecho al aborto, tras la polémica decisión del Supremo que ha abierto la vía a restringirlo en estados conservadores.

En primarias, el equipo de Biden filtró a los medios que el presidente, a sus 79 años, considera volver a presentarse en dos años. Sobre todo, dicen sus asesores, lo hará si Trump es de nuevo candidato republicano. En principio, el expresidente republicano anuncia su candidatura la semana que viene. Ahora el equipo de Biden tiene razones suficientes, validadas por las urnas, para hacer lo propio.