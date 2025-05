La UE rechaza las amenazas de Trump y responde que defenderá sus intereses

El mensaje ha sido rotundo. «He hablado con Jamieson Greer y Howard Lutnick. La UE está plenamente comprometida con un acuerdo que beneficie a ambas partes. La Comisión Europea sigue dispuesta a trabajar de buena fe. El comercio entre la UE y EE.UU. es ... inigualable y debe guiarse por el respeto mutuo, no por las amenazas. Estamos dispuestos a defender nuestros intereses».

Este es el resumen que publicó este viernes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, de una conferencia telefónica con los dos máximos responsables estadounidenses en materia comercial. Traducido significa que no hay ninguna buena noticia que dar, la UE no acepta negociar bajo amenaza y si es necesario responderá.

El nuevo ultimátum de Donald Trump a la Unión Europea sorprendió a los funcionarios de Bruselas, a pesar de que ya se esperaba que la Administración norteamericana mantuviera sus reticencias para llegar a un acuerdo en este primer intercambio de propuestas. Pocos contaban con este abrupto mensaje del presidente norteamericano que exige simplemente la capitulación absoluta de la Unión Europea.

Por la mañana, el Financial Times adelantaba que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tenía previsto informar ayer mismo a su homólogo europeo, el comisario Maros Sefcovic, de que, de no aceptar sus exigencias, la UE sería castigada con la implantación de los famosos «aranceles recíprocos» del 20%, que ahora mismo están suspendidos precisamente para permitir esa negociación. Las ofertas que había hecho la UE no fueron aceptadas.

Lo que Estados Unidos parece exigir sería una reducción unilateral de los aranceles europeos. Además, exigen cambios en la normativa comunitaria sobre los estándares alimentarios y sanitarios que se aplican en Europa y que son distintos a los norteamericanos. También pretenden que los productos estadounidenses no pague el IVA y se anulen todos los impuestos sobre la economía digital.

A pesar de todo, los responsables de comercio respectivos tienen previsto reunirse en persona en París el mes que viene, antes de la cumbre del G-7 que se celebrará en Canadá el 15 de junio. Si se mantiene esta situación, esa reunión puede acabar fácilmente sumida en un clima muy enrarecido por las tensiones que se han desatado con el último anuncio de Trump. En realidad, sería como un torpedo contra las relaciones comerciales transatlánticas, que representan ahora mismo más de 1,6 billones de euros.

Como era de esperar, las bolsas europeas cayeron de forma abrupta. El índice alemán DAX perdió un 1,5%, mientras que el CAC 40 francés se dejó un 1,6% y el Ibex35 español otro 1,1%. El oro, un activo tradicionalmente refugio ante las turbulencias, subió más del 2%.

Abierta a la negociación

La Comisión ha sostenido siempre que se mantiene abierta a la negociación y es posible que este enfoque racional, paciente y profesional de los funcionarios europeos esté irritando a Trump, empeñado en su propia dinámica que desde Bruselas se ve como errática e imprevisible, y no se vislumbran cuales son sus objetivos.

En todo caso, la UE no puede aceptar un acuerdo como el que Trump ha impuesto al Reino Unido o a otros socios que han aceptado sus condiciones. Este mismo viernes, Sefcovic recibió al ministro indio de Comercio, Piyush Goyal, y la ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, que representaba a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, solo un día después de la cumbre UE-África que se ha celebrado en Bruselas

Por ahora la tesis de Bruselas es que un acuerdo es preferible, pero en ausencia de ese concierto se aplicaría una lista de aranceles de represalia que pueden llegar a afectar a mercancías por valor de unos 100.000 millones de euros. Por ahora la Comisión ha anunciado que ha puesto en marcha una consulta pública sobre una larga lista de productos fabricados en EE.UU. que podrían verse afectados por los aranceles que se impondrían como represalia.

De momento se sabe que la lista que ha elaborado la Comisión incluye coches y aviones, equipos eléctricos, baterías, electrodomésticos, así como productos agrícolas y agroalimentarios como bebidas, vinos y bourbon.

En países como Bélgica, las encuestas indican que una aplastante mayoría de ciudadanos (tres de cada cuatro) creen que hay que imponer aranceles de represalia a los productos norteamericanos.