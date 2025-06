Bronca política en Estados Unidos por la decisión de Trump de bombardear Irán sin la autorización del Congreso

Estados Unidos ha bombardeado tres instalaciones nucleares iraníes, sumándose así a la guerra iniciada por Israel contra el régimen de los ayatolás el pasado 13 de junio. El mundo trata ahora de evaluar cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de este punto.

Pero más allá de las consecuencias internacionales, la decisión de bombardear estas instalaciones tomada por Donald Trump ha desatado una bronca política dentro del país ya que se dividen entre aquellos que la apoyan y quienes no, entre los que se incluyen algunos congresistas republicanos.

Debate sobre si los bombardeos son constitucionales

Este mismo domingo miembros del partido demócrata han denunciado que este ataque contra las instalaciones iraníes es también una violación de la Constitución de Estados Unidos. Se ha abierto así un debate sobre las atribuciones del presidente relativas al artículo II de la Constitución . Este artículo designa al presidente comandante jefe de las Fuerzas Armadas, pero, sin embargo, una declaración de guerra sí está reservada al Congreso.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, Hakeem Jeffries, ha denunciado que «el presidente ha engañado al país acerca de sus intenciones, no ha solicitado la autorización del Congreso para el uso de fuerza militar y corre el riesgo de ver a Estados Unidos involucrado en una guerra potencialmente desastrosa en Oriente Próximo».

Según la CNN, la administración Trump informó a los principales republicanos antes del ataque a Irán, pero no a los demócratas. Aún así, también han surgido voces discordantes en las filas republicanas a la actuación.

El republicano Massie carga contra la decisión

Un ejemplo ha sido el republicano Thomas Massie, que ha criticado que «no es constitucional». Además, ha firmado una moción sobre la ley de poderes de guerra «para prohibir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos participar en hostilidades no autorizadas en la República Islámica de Irán». Esa resolución también considera una violación el bombardeo una violación de la Constitución, aunque a última hora del domingo sólo se habían sumado senadores demócratas.

This is not Constitutional. https://t.co/EU3fS5jcwb — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 21, 2025

Donald Trump ha entrado de lleno en la polémica cargando contra Massie en Truth Social: «El congresista no es MAGA (Make America Great Again), aunque a él le guste decir que lo es. Los auténticos MAGA no lo quieren, no lo conocen y no lo respetan». Según Trump, este congresista «es una fuerza negativa que siempre vota 'no', aunque sea algo muy bueno».

«Es un grandilocuente de ideas simples que cree que es bueno que Irán tenga armas nucleares del más alto nivel mientras gritan '¡Muerte a Estados Unidos!' a la menor oportunidad», ha sentenciado el presidente estadounidense, quien también ha calificado al político como «débil e ineficaz».

pic.twitter.com/zELTnBfNbQ — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2025

A pesar de esta reacción por parte de Trump, Massie no ha sido el único republicano en expresar sus dudas. Warren Davidson, republicano por Ohio, ha señalado en su cuenta de X que «si bien la decisión de Trump puede resultar justa, es difícil concebir una justificación constitucional».

Por otra parte, como recogen distintos medios estadounidenses, otros congresistas sí han apoyado la decisión. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha asegurado en X que «los líderes del Congreso eran conscientes de la urgencia de esta actuación» y ha añadido que «el presidente tomó la decisión correcta e hizo lo que debía hacer».

Así, a lo largo del domingo se han ido sucendiendo reacciones a los bombardeos a los objetivos iraníes. Entre tanto, el vicepresidente Vance ha señalado en la cadena NBC News que con el ataque se ha conseguido retrasar «sustancialmente» el «desarrollo de un arma nuclear» y cumpliendo el objetivo. Además, Vance ha defendido que el país no está en guerra con Irán sino «con su programa nuclear».