El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de otros dos cuerpos de rehenes «en las próximas horas»

Los cadáveres han sido recuperados este mismo domingo en territorio gazatí

Palestina afirma que Rafah reabrirá el lunes, mientras Israel lo condiciona a la devolución de los cuerpos de rehenes

Un coche de la Cruz Roja al ir a recuperar los restos de un rehén
Un coche de la Cruz Roja al ir a recuperar los restos de un rehén Reuters

Europa Press

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, han anunciado este domingo su intención de entregar los cuerpos de otros dos rehenes a Israel.

Los cadáveres han sido presuntamente recuperados este mismo domingo en territorio gazatí, según el comunicado del grupo, ... recogido por la cadena panárabe Al Jazeera.

