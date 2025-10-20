Suscribete a
El brazo armado de Hamás afirma que entregará el cadáver de otro rehén este lunes por la tarde

Los dos últimos cuerpos llegaron a Israel en la madrugada de este domingo

El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de otros dos cuerpos de rehenes «en las próximas horas»

Varios vehículos de la Cruz Roja en la recogida de cadáveres
Varios vehículos de la Cruz Roja en la recogida de cadáveres EFE

Europa Press

El brazo armado de Hamás ha anunciado que este lunes por la tarde entregará el cuerpo del rehén que supuestamente halló en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros provocados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, en el ... marco del acuerdo del alto el fuego.

