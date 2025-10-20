El brazo armado de Hamás afirma que entregará el cadáver de otro rehén este lunes por la tarde

El brazo armado de Hamás ha anunciado que este lunes por la tarde entregará el cuerpo del rehén que supuestamente halló en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros provocados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, en el ... marco del acuerdo del alto el fuego.

Las Brigadas Al Aqsa han informado a través de un breve comunicado de que a las 20.00 hora local entregará «el cuerpo de un prisionero israelí que fue exhumado el domingo en la Franja de Gaza», según ha recogido el diario 'Filastín', afín al grupo.

En la víspera, Hamás anunció el hallazgo de otro cadáver de un rehén en el enclave y mostró su intención de entregarlo si se daban las «condiciones» para ello, en plena reanudación de los ataques israelíes en la Franja, tras acusar a la milicia palestina de violar el alto el fuego. Sin embargo, durante la jornada del domingo no se llevó a cabo ninguna entrega.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás hace más de una semana exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego. Desde entonces y ya fuera del periodo, ha liberado a los 20 secuestrados que seguían con vida y ha entregado los restos de una docena de los 28 fallecidos.

La milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que había tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requería de un «equipo especializado» para extraerlos de entre los escombros. Es más, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 38.200 muertos y 170.300 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.