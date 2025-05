Borrell asegura que la UE debe construir su Defensa común porque la amenaza de la guerra «ya no es una fantasía»

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este martes que la guerra es una «amenaza» en Europa y el continente tiene que crear sus propias capacidades y responsabilizarse de actuar militarmente, tras señalar que la Unión entra en un «tercer acto» del proyecto comunitario para construir una Defensa común.

En un desayuno informativo de 'Nueva Economía Forum' en la capital comunitaria, el jefe de la diplomacia europea ha avisado que una guerra a gran escala en Europa «no es ya una fantasía». «Tenemos que hacer todo para evitarlo, pero para disuadir a un adversario hay que tener los medios», ha asegurado.

Aunque ha subrayado que la guerra no es «inminente», el responsable de Exteriores de la UE considera que Europa tiene que tomar conciencia de la necesidad de aumentar su capacidad de actuar y tomar responsabilidad de su propia Defensa, ante unos Estados Unidos que quizás no está dispuesto a defender a Europa. «Dependiendo de quien gobierne en Washington no podemos contar con su capacidad de protección y tenemos que crear nuestro propias capacidades y responsabilidad de actuar para defendernos a nosotros mismos», ha dicho.

En este sentido, Borrell ha pronosticado que el bloque entra en un tercer momento de la construcción comunitaria para dar forma al pilar de Defensa y Seguridad, que siga como siguiente fase del proyecto europeo tras la formación del mercado común y la aceleración de la integración económica.

El Alto Representante ha indicado el papel «irreemplazable» de la OTAN para garantizar la seguridad en el continente pero ha recalcado la necesidad de que haya un «pilar europeo» en la organización trasatlántica. Así ha defendido que reforzar la OTAN pasa por que los socios europeos tengan más peso militar y dediquen más gasto a Defensa. «La OTAN no va a ser creíble si los socios europeos no aumentan su credibilidad, esta es la mejor lección que debemos extraer de Ucrania», ha declarado.

Respecto a la financiación del sector militar, Borrell ha apuntado a la necesidad de crear un nuevo instrumento intergubernamental para impulsar la Defensa europea. «Los Estados miembros crearon la agencia Europea de la Defensa pero no la financiaron», ha explicado.