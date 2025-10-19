Suscribete a
ABC Premium

Bolivia elige al líder que sacará al país de la senda del Socialismo del siglo XXI

Mientras Rodrigo Paz pregona un liberalismo moderado a la europea, 'Tuto' Quiroga aboga por reformas conservadoras cercanas a Washington

Luis Arce, presidente de Bolivia: «Evo Morales puso sus intereses por encima de los del pueblo boliviano»

Un militar vigila el material electoral para la segunda vuelta de las presidenciales que se celebra este domingo en Bolivia
Un militar vigila el material electoral para la segunda vuelta de las presidenciales que se celebra este domingo en Bolivia efe
Sylvia Colombo

Sylvia Colombo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Bolivia acude este domingo a las urnas para escoger a su nuevo presidente en una elección histórica. Por primera vez desde la fundación del Estado Plurinacional en 2009, el país celebrará una segunda vuelta electoral, tras una primera jornada, el 17 de agosto, en la ... que ningún candidato logró superar el 50% de los votos necesarios para proclamarse vencedor. Rodrigo Paz obtuvo un 32,14% de los votos, mientras Quiroga alcanzó el 26,81%.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app